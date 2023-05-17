«Чаще всего такое поведение начинается в период гормонального перестройки. Нервная система подростков в это время нестабильна и сильные эмоции чаще всего они направляют на разрушение чего-либо вокруг себя. Городское имущество страдает сильнее, потому что дома за него не накажут», - объясняет эксперт.