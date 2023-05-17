Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Напомним, 16 мая стало известно, что неизвестные вандалы разгромили экопарк «Первая миля», который открылся всего пару недель назад.
По мнению семейного психолога, вандализм является проявлением деструктивного поведения среди подростков.
«Чаще всего такое поведение начинается в период гормонального перестройки. Нервная система подростков в это время нестабильна и сильные эмоции чаще всего они направляют на разрушение чего-либо вокруг себя. Городское имущество страдает сильнее, потому что дома за него не накажут», - объясняет эксперт.
Маргарита Титова добавляет, что вандализмом подростки начинают заниматься для того, чтобы добиться уважения от сверстников.
«Ещё одна причина – скука. В большинстве наших парков есть скамейки, на которых отдыхают взрослые, и игровые площадки для детей. Потребности подростков игнорируют, они приходят в парк и просто не находят для себя лучшего занятия, чем выкорчевывание скамеек», - заметила семейный психолог.
Маргарита Титова объясняет, что потребность подростков в проявлении эмоции и расходовании энергии может закрыть наличие в общественных местах доступных спортплощадок.
Ранее RostovGazeta писала о том, что вандалы изуродовали работу уличного художника на улице Шаумяна в Ростове.