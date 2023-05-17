«Расстреливали, называли в честь врага народа»: парк им. Н. Островского в Ростове

После прихода советской власти Балабановские рощи решили превратить в парк отдыха для ростовчан. У парка были разные названия. В 1931 году на восточной стороне рощи (территория от стадиона до сегодняшнего ДК «Ростсельмаш») образовался Пролетарский парк. Через год его передали заводу «Ростсельмаш» для дальнейшего окультуривания. Западная часть Балабановских рощ (это территория от стадиона до 14-й линии) в 1934 году носила имя Бориса Шеболдаева − первого секретаря Азово-Черноморского краевого комитета ВКП (б). Но в 1937 году Борис Шеболдаев был объявлен врагом народа и репрессирован. И тогда парку присвоили имя Марии Ульяновой, сестры Ленина. Теперь весь парк в целом мы знаем как парк отдыха имени Н. Островского.