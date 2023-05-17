«Расстреливали, называли в честь врага народа»: парк им. Н. Островского в Ростове

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
«Большой террор» − это термин современной историографии, характеризующий период наиболее массовых политических репрессий в СССР в 1937−1938 годах. До сих пор нет единого мнения, что послужило причиной таких массовых репрессий. Но многие историки считают, что лично Сталин сыграл немаловажную роль в этом. Хотя эта тема для многих больная и до сих пор идут жаркие споры вокруг репрессий тридцатых годов и их причин.
Но в любом случае пострадало немало людей, в том числе и невинных. Хотя в первую очередь, конечно, были репрессированы партийные работники, многие из которых свою революционную и политическую деятельность начинали еще при вожде мирового пролетариата Владимире Ильиче Ленине.
Немало партийных работников пострадало и в Ростове. Репрессированы были известные городские партийные деятели. В том числе и Борис Петрович Шеболдаев.
Он был человеком необычным, участвовал в Гражданской войне, отличался жестким характером. В 1934−1937 годах был первым секретарем Азово-Черноморского крайкома ВКП (б). Некоторые историки считают, что он создал культ личности местного масштаба, мол, был эдаким «маленьким Сталиным». В 1937 году был назначен первым секретарем Курского обкома ВКП (б).
В Ростове в честь Шеболдаева был назван парк. Да непростой. А именно тот, который до революции именовался Балабановскими рощами. Ныне это парк имени Н. Островского.
Балабановские рощи велел посадить еще нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов в конце XIX столетия. В это время здесь проходила железная дорога и располагалась станция «Нахичевань-Донская».
Вообще, это место в истории нашего города особое. Ныне тут гуляют горожане, мамочки с детками, детвора катается на аттракционах, именно здесь располагается и детская железная дорога, которая стала уже визитной карточкой города.
Но в годы Гражданской войны здесь было не все так прекрасно. В тех местах Красная армия отбивалась от отрядов Каледина, идущих из Новочеркасска на подавление революции. Со стороны Балабановских рощ красноармейцы и входили в Нахичевань на Рождество 1920 года. После октября 1917 года в Балабановских рощах стало страшно. По воспоминаниям очевидцев, именно здесь начали проводить расстрелы: красные казнили белых, белые − красных. Кровь лилась рекой, что, к несчастью, характерно для любой гражданской войны.
После прихода советской власти Балабановские рощи решили превратить в парк отдыха для ростовчан. У парка были разные названия. В 1931 году на восточной стороне рощи (территория от стадиона до сегодняшнего ДК «Ростсельмаш») образовался Пролетарский парк. Через год его передали заводу «Ростсельмаш» для дальнейшего окультуривания. Западная часть Балабановских рощ (это территория от стадиона до 14-й линии) в 1934 году носила имя Бориса Шеболдаева − первого секретаря Азово-Черноморского краевого комитета ВКП (б). Но в 1937 году Борис Шеболдаев был объявлен врагом народа и репрессирован. И тогда парку присвоили имя Марии Ульяновой, сестры Ленина. Теперь весь парк в целом мы знаем как парк отдыха имени Н. Островского.
Говорят, что бывший руководитель Советского Союза, разоблачитель культа личности Сталина, Никита Сергеевич Хрущев утверждал, что именно Шеболдаев передал С. М. Кирову письмо старейших членов партии с пожеланием сместить И. В. Сталина с поста генерального секретаря коммунистической партии.
Но как бы там ни было, Шеболдаев был арестован в 1937 году и расстрелян. В 1956 году его реабилитировали посмертно. Более того, в нашем городе есть улица, названная в честь Бориса Петровича Шеболдаева.
Конечно, наша история непроста, бывало в ней всякое, трагическое, неоднозначное. Но это наша история. И всех ее персонажей, в том числе и неоднозначных, мы должны помнить. Тем более если они делали что-то хорошее для страны и нашего города.
Георгий Багдыков