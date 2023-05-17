rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Изображение материала

Реестр военнообязанных заработает в Ростовской области к осеннему призыву

17 мая 2023, 11:47
Фото: Минобороны РФ
Реестр военнообязанных заработает в Ростовской области к осеннему призыву
Реестр военнообязанных подготовят в Ростовской области к следующему осеннему призыву, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил «РИА Новости», что реестр военнообязанных начнет функционировать в России уже к началу следующего осеннего призыва. Он отметил, что процесс активации реестра пройдет быстро.

Юрист Габович разъяснил ростовчанам новые особенности призыва на военную службу
Узнать подробнее

В апреле президент Владимир Путин потребовал создать единый реестр военнообязанных. Также в стране начнут рассылать призывникам электронные повестки. Реестр воинского учета будет формироваться военкоматами на основе данных, полученных из государственного информационного ресурса.

Ранее военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал, кто может получить отсрочку от армии.

Читайте также:
Военком Ростовской области Егоров рассказал, кто может получить отсрочку от армииУже в 2024 год в Ростовской области могут начать призывать в армию мужчин до 30 летКого из Ростова-на-Дону призовут на военные сборы в 2023 году?
#Алина Заярная#Новости#Призыв в армию в Ростовской области#Реестр военнообязанных в Ростовской области#Электронные повестки в Ростовской области
Подпишитесь
Военкор заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова
Сегодня, 04:40
В Ростовской области автомобиль насмерть сбил 20-летнего парня в наушниках 16 мая
Сегодня, 04:58
Экономист объяснил, в каком районе Ростова жить дешевле всего
Сегодня, 05:01
Полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове
Вчера, 17:45
Психолог рассказал, почему подростки становятся вандалами уничтожают парки в Ростове
Сегодня, 05:35
Серпуховский лифтостроительный завод приступил к производству современных лифтов
Сегодня, 07:19