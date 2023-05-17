Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил «РИА Новости», что реестр военнообязанных начнет функционировать в России уже к началу следующего осеннего призыва. Он отметил, что процесс активации реестра пройдет быстро.

Ранее военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал , кто может получить отсрочку от армии.

В апреле президент Владимир Путин потребовал создать единый реестр военнообязанных. Также в стране начнут рассылать призывникам электронные повестки. Реестр воинского учета будет формироваться военкоматами на основе данных, полученных из государственного информационного ресурса.

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