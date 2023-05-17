Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил «РИА Новости», что реестр военнообязанных начнет функционировать в России уже к началу следующего осеннего призыва. Он отметил, что процесс активации реестра пройдет быстро.
В апреле президент Владимир Путин потребовал создать единый реестр военнообязанных. Также в стране начнут рассылать призывникам электронные повестки. Реестр воинского учета будет формироваться военкоматами на основе данных, полученных из государственного информационного ресурса.
Ранее военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал, кто может получить отсрочку от армии.