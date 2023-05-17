Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Предпринимателю, который занимается грузоперевозками, позвонил неизвестный и попросил доставить военный груз — двигатели от танков. После этого он предоставил заказ-наряд в электронном виде, попросив выслать в ответ фото документов на машину и реквизиты счета для перевода денег.
Кроме того, бизнесмена убедили скачать приложение для ознакомления с правилами перевозки специального груза. Собеседники назначили место и время отгрузки, на которую заказчик не явился.
А в этом время со счета ростовчанина списали 180 тысяч рублей. Тогда он понял, что скачанное им приложение было для удаленного доступа к гаджету и всем данным.
По данному факту возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Ранее стало известно, что лже-сотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у донских бизнесменов.