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Ростовчанин согласился перевезти танковые двигатели и остался без денег

17 мая 2023, 07:12
Фото: mil.ru
Ростовчанин согласился перевезти танковые двигатели и остался без денег
Бизнесмен в Ростове-на-Дону потерял крупную сумму, согласившись перевезти танковые двигатели, сообщили в региональном УМВД.

Предпринимателю, который занимается грузоперевозками, позвонил неизвестный и попросил доставить военный груз — двигатели от танков. После этого он предоставил заказ-наряд в электронном виде, попросив выслать в ответ фото документов на машину и реквизиты счета для перевода денег.

Кроме того, бизнесмена убедили скачать приложение для ознакомления с правилами перевозки специального груза. Собеседники назначили место и время отгрузки, на которую заказчик не явился.

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А в этом время со счета ростовчанина списали 180 тысяч рублей. Тогда он понял, что скачанное им приложение было для удаленного доступа к гаджету и всем данным.

По данному факту возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

Ранее стало известно, что лже-сотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у донских бизнесменов. 

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