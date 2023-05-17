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Ростовский депутат Водолацкий заявил о приступах ярости у Евросоюза

17 мая 2023, 10:51
Фото: Justus Blümer/CC BY 2.0/flickr.com
Ростовский депутат Водолацкий заявил о приступах ярости у Евросоюза
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий назвал костью в горле для ЕС решение Грузии об авиасообщении с РФ, сообщил парламентарий в Telegram-канале.

Он прокомментировал слова сожаления представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано о том, что Грузия решила возобновить авиасообщение с Россией. Водолацкий рассказал, что любые действия, направленные на улучшение отношений с России, вызывают у Евросоюза приступы ярости.

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«Подобные ситуации для ЕС как „кость в горле“. Вместе с этим Грузия и Россия приняли правильное решение», — рассказал депутат в беседе с RT.

Ранее Виктор Водолацкий назвал причину арестов судей в Ростовской области.

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