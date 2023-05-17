Он прокомментировал слова сожаления представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано о том, что Грузия решила возобновить авиасообщение с Россией. Водолацкий рассказал, что любые действия, направленные на улучшение отношений с России, вызывают у Евросоюза приступы ярости.