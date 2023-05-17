Серпуховский лифтостроительный завод приступил к производству современных лифтов

На этапе старта ежегодная производственная мощность СЛЗ составила 5 тысяч единиц оборудования. В планах предприятия достичь к 2025 году проектной мощности, которая будет составлять 12 тысяч лифтов в год. Благодаря запуску предприятия в эксплуатацию в регионе сформировалось свыше 400 высокооплачиваемых рабочих мест. Общая площадь помещений СЛЗ достигает 150 000 кв. м, пишет newsnn.ru.