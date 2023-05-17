Серпуховский лифтостроительный завод приступил к производству современных лифтов

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:19
На этапе старта ежегодная производственная мощность СЛЗ составила 5 тысяч единиц оборудования. В планах предприятия достичь к 2025 году проектной мощности, которая будет составлять 12 тысяч лифтов в год. Благодаря запуску предприятия в эксплуатацию в регионе сформировалось свыше 400 высокооплачиваемых рабочих мест. Общая площадь помещений СЛЗ достигает 150 000 кв. м, пишет newsnn.ru.
Отмечается, что на заводе установлена роботизированная техника, которая является самой современной в России.
Первый лифт из серии «СЛЗ Стандарт», выпущенный на СЛЗ, блестяще прошел все независимые испытания узлов безопасности и надежности оборудования. Так безупречное качество лифтового оборудования из линейки «Стандарт» было подтверждено на практике.
В феврале этого года новая продукция серии «СЛЗ Стандарт» Серпуховского лифтостроительного завода в количестве 20 единиц была направлена в Калугу. Там новые лифты установят вместо устаревшего оборудования.
Выпуск лифтов повышенного уровня комфорта является основной специализацией предприятия. По ГОСТу, установленному в РФ, срок службы лифта равен 25 годам в условиях своевременного осуществления капитальных ремонтов. Этот срок в несколько раз превышает стандарты, действующие на территориях зарубежных государств.
На СЛЗ в процессе изготовления деталей лифтового оборудования на каждую из них мастер ставит индивидуальное клеймо. За счет этого каждый сотрудник предприятия несет личную ответственность за свою работу, посредством чего достигается повышение уровня контроля качества выпускаемой продукции на предприятии.
Сейчас на заводе в рамках федеральной программы по импортозамещению проводится работа над внедрением в производство безредукторных лебедок. Эта инновация поможет достичь экономии электроэнергии до 40%. Кроме того, ход лифта станет более плавным, а безопасность эксплуатации лифтового оборудования будет дополнительно повышена.
На Серпуховском лифтостроительном заводе функционирует уникальная в своем роде покрасочная автокамера, аналогов которой не существует во всей России. Химическая система этой камеры функционирует в замкнутом цикле, что исключает атмосферные выбросы вредных веществ. Покраска осуществляется по принципу безотходного производства — по завершении окрашивания отработанный порошок аккумулируют и направляют для покраски в последующем цикле.
У завода есть и собственная достопримечательность – это испытательная башня на 9 ячеек. Она является единственной в Российской Федерации испытательной башней для лифтового оборудования.