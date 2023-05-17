Можно нанять профессионального инспектора, который проведет полную проверку дома. Он проинспектирует строительные конструкции, электричество, водоснабжение, отопление, вентиляцию, сантехнику, крышу, фундамент и другие системы дома. Его экспертное мнение поможет получить объективную оценку состояния дома и выявить потенциальные проблемы.

Стоит осмотреть дом самостоятельно, нужно обратить внимание на видимые повреждения, трещины в стенах или потолке, протечки, следы плесени или влажности, состояние окон и дверей. Проверить качество отделки, напольные покрытия и другие элементы интерьера.

Следует проверить работают ли все электрические розетки и выключатели, сантехнические устройства, системы отопления и охлаждения, водоснабжения и канализации.

Можно спросить у продавца или агента недвижимости о прошлых ремонтах или улучшениях, проведенных в доме. Это поможет понять, какие работы были выполнены и когда, а также узнать о состоянии сантехники, электрических систем, крыши и других элементов.