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Сколько стоит дача в Ростовской области и как ее проверить перед покупкой

17 мая 2023, 14:14
Фото: Ave Maria Mõistlik/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Сколько стоит дача в Ростовской области и как ее проверить перед покупкой
В Ростовской области размещено почти 600 предложений о продаже дач. Сколько они стоят и как безопасно купить себе жилье, в материале RostovGazeta.

Сколько стоят дачи в Ростовской области

Самый дешевый вариант находится в Волгодонске в садоводческом товариществе «Дон», где за 40 тысяч рублей продают участок с постройкой под инвентарь. Ее площадь составляет 10 квадратных метров.

«На участке есть большой стол с лавочками, три плиты перекрытия, имеется материал на забор. Участок находится на возвышенности, но не подведено электричество», — написал владелец.

Самый дешевый вариант находится в Волгодонске в садоводческом товариществе «Дон», где за 40 тысяч рублей продают участок с постройкой под инвентарь.Самый дешевый вариант находится в Волгодонске в садоводческом товариществе «Дон», где за 40 тысяч рублей продают участок с постройкой под инвентарь.
Самый дешевый вариант находится в Волгодонске в садоводческом товариществе «Дон», где за 40 тысяч рублей продают участок с постройкой под инвентарь.Самый дешевый вариант находится в Волгодонске в садоводческом товариществе «Дон», где за 40 тысяч рублей продают участок с постройкой под инвентарь.
Самый дешевый вариант находится в Волгодонске в садоводческом товариществе «Дон», где за 40 тысяч рублей продают участок с постройкой под инвентарь.Самый дешевый вариант находится в Волгодонске в садоводческом товариществе «Дон», где за 40 тысяч рублей продают участок с постройкой под инвентарь.
Самый дешевый вариант находится в Волгодонске в садоводческом товариществе «Дон», где за 40 тысяч рублей продают участок с постройкой под инвентарь.
Фото: Авито

Если есть 200 тысяч рублей, то можно купить дачу в Каменске-Шахтинском в садоводческом товариществе «Юбилейное». На участке в шесть соток построили домик площадью 10 квадратных метров.

К постройке проведено электричество, а на участке растут плодовые деревья, в том числе абрикос, черешня, вишня, яблоня, слива, груша. Причина продажи не раскрывается.

Стоит отметить, что за 200 тысяч рублей в регионе есть сразу несколько вариантов дач. А за один миллион рублей можно стать владельцем двухэтажного домика с печным отоплением площадью 46 квадратных метров. На участке установлена баня и есть свой собственный сад.

«Строить ничего не надо, заходи и живи. Мы жили до ноября, а можно круглый год», — рассказал о преимуществах владелец.

Если есть 200 тысяч рублей, то можно купить дачу в Каменске-Шахтинском в садоводческом товариществе «Юбилейное». Если есть 200 тысяч рублей, то можно купить дачу в Каменске-Шахтинском в садоводческом товариществе «Юбилейное».
Если есть 200 тысяч рублей, то можно купить дачу в Каменске-Шахтинском в садоводческом товариществе «Юбилейное». Если есть 200 тысяч рублей, то можно купить дачу в Каменске-Шахтинском в садоводческом товариществе «Юбилейное».
Если есть 200 тысяч рублей, то можно купить дачу в Каменске-Шахтинском в садоводческом товариществе «Юбилейное».
Фото: Авито

Для тех, кто может выделить на покупку дачи пять миллионов рублей, есть вариант в Мишкинском сельском поселении Аксайского района. Площадь дома составляет 153 квадратных метра и плюс идет участок в шесть соток.

«Прекрасное местоположение дома открывают прекрасные виды на реку Аксайчик и на Старочеркасское. Вокруг много фруктовых деревьев, сосновый бор, любительская рыбалка и все прелести загородной жизни», — заявил продавец.

Он выразил готовность показать участок в любое время.

Сколько стоит самая дорогая дача в Ростовской области

Этот участок находится в Аксае и вместе с домом стоит почти 16 миллионов рублей. Площадь двухэтажного кирпичного здания составляет 165 квадратных метров, в нем усиленный фундамент и гибкая кровля.

«Широкие асфальтированные дороги, охраняемая территория, новая школа, детский сад, игровые площадки, супермаркет», — рассказал продавец.

Однако в самом доме за эти деньги ремонта никакого нет, он подготовлен под чистовую отделку.

Сколько стоит самая дорогая дача в Ростовской областиСколько стоит самая дорогая дача в Ростовской области
Сколько стоит самая дорогая дача в Ростовской областиСколько стоит самая дорогая дача в Ростовской области
Сколько стоит самая дорогая дача в Ростовской областиСколько стоит самая дорогая дача в Ростовской области
Сколько стоит самая дорогая дача в Ростовской области
Фото: Авито

Как выбрать дачу для покупки в Ростовской области

Многие покупают дачу на всю жизнь, поэтому стоит относиться к этому процессу со всей серьезностью. Чтобы выбрать себе дачу, необходимо:

  1. Обратить внимание на состояние имеющихся на участке строений, таких как дом или баня. Стоит учитывать возможные затраты на ремонт или обновление этих построек.
  2. Сразу нужно рассмотреть возможность дальнейшего развития участка. Если есть определенные планы на будущее, то следует удостовериться, что участок соответствует требованиям.
  3. Нужно понять безопасность района, в котором находится дача. Узнать о местных условиях, уровне преступности и близлежащих объектах, которые могут повлиять на комфортное пребывание в этом месте.
  4. Не стоит забывать и о будущих соседях, которые могут испортить отдых, если не сойтись характерами.  
  5. Следует убедиться, что участок имеет удобный доступ к дорогам или общественному транспорту. Также нужно учитывать время, которое понадобится для поездки из города до дачи.

Выбор дачи - это индивидуальное решение, и важно учесть собственные предпочтения и потребности. Не нужно спешить, лучше потратить достаточно времени на исследование и осмотр потенциальных вариантов, прежде чем принять окончательное решение о покупке.

Фото: Авито

Как проверить дом перед покупкой

Проверка дома перед покупкой является важным шагом, чтобы убедиться в его состоянии и избежать потенциальных проблем. Вот несколько шагов, которые помогут в этом вопросе:

  1. Можно нанять профессионального инспектора, который проведет полную проверку дома. Он проинспектирует строительные конструкции, электричество, водоснабжение, отопление, вентиляцию, сантехнику, крышу, фундамент и другие системы дома. Его экспертное мнение поможет получить объективную оценку состояния дома и выявить потенциальные проблемы.

  2. Стоит осмотреть дом самостоятельно, нужно обратить внимание на видимые повреждения, трещины в стенах или потолке, протечки, следы плесени или влажности, состояние окон и дверей. Проверить качество отделки, напольные покрытия и другие элементы интерьера.

  3. Следует проверить работают ли все электрические розетки и выключатели, сантехнические устройства, системы отопления и охлаждения, водоснабжения и канализации. 

  4. Можно спросить у продавца или агента недвижимости о прошлых ремонтах или улучшениях, проведенных в доме. Это поможет понять, какие работы были выполнены и когда, а также узнать о состоянии сантехники, электрических систем, крыши и других элементов.

  5. Обязательно необходимо проверить документацию, связанную с домом, такую как права собственности, сертификаты о соответствии, разрешительные документы на строительство или ремонт. Это позволит убедиться, что все работы были проведены в соответствии с требованиями.

Где лучше всего покупать дачу в Ростовской области

Где лучше всего покупать дачу в Ростовской областиГде лучше всего покупать дачу в Ростовской области
Где лучше всего покупать дачу в Ростовской области
Фото: 1MI

Это зависит от предпочтений покупателя, целей и возможностей. Но при выборе дачи стоит обратить внимание на:

  1. Близость к природным объектам: многим людям нравится иметь дачу в окружении природы, например, рядом с озерами, реками, горами или лесами. Это позволит наслаждаться красотой окружающей среды и проводить время на свежем воздухе.

  2. Близость к водоемам: за счет этого будет место для купания и рыбалки.

  3. Стоит учитывать близость к городу, так как это может стать хорошим вариантом и обеспечит удобство покупок, доступность медицинских услуг, развлечений и других удобств.

  4. Следует рассмотреть районы, где хорошо развита инфраструктура, такая как дороги, электроснабжение, водопровод и канализация.

  5. Экологически чистые районы: если важна экологическая обстановка, то можно рассмотреть районы, где сохранены природный и экологический баланс.

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