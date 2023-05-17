Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Самый дешевый вариант находится в Волгодонске в садоводческом товариществе «Дон», где за 40 тысяч рублей продают участок с постройкой под инвентарь. Ее площадь составляет 10 квадратных метров.
«На участке есть большой стол с лавочками, три плиты перекрытия, имеется материал на забор. Участок находится на возвышенности, но не подведено электричество», — написал владелец.
Если есть 200 тысяч рублей, то можно купить дачу в Каменске-Шахтинском в садоводческом товариществе «Юбилейное». На участке в шесть соток построили домик площадью 10 квадратных метров.
К постройке проведено электричество, а на участке растут плодовые деревья, в том числе абрикос, черешня, вишня, яблоня, слива, груша. Причина продажи не раскрывается.
Стоит отметить, что за 200 тысяч рублей в регионе есть сразу несколько вариантов дач. А за один миллион рублей можно стать владельцем двухэтажного домика с печным отоплением площадью 46 квадратных метров. На участке установлена баня и есть свой собственный сад.
«Строить ничего не надо, заходи и живи. Мы жили до ноября, а можно круглый год», — рассказал о преимуществах владелец.
Для тех, кто может выделить на покупку дачи пять миллионов рублей, есть вариант в Мишкинском сельском поселении Аксайского района. Площадь дома составляет 153 квадратных метра и плюс идет участок в шесть соток.
«Прекрасное местоположение дома открывают прекрасные виды на реку Аксайчик и на Старочеркасское. Вокруг много фруктовых деревьев, сосновый бор, любительская рыбалка и все прелести загородной жизни», — заявил продавец.
Он выразил готовность показать участок в любое время.
Этот участок находится в Аксае и вместе с домом стоит почти 16 миллионов рублей. Площадь двухэтажного кирпичного здания составляет 165 квадратных метров, в нем усиленный фундамент и гибкая кровля.
«Широкие асфальтированные дороги, охраняемая территория, новая школа, детский сад, игровые площадки, супермаркет», — рассказал продавец.
Однако в самом доме за эти деньги ремонта никакого нет, он подготовлен под чистовую отделку.
Многие покупают дачу на всю жизнь, поэтому стоит относиться к этому процессу со всей серьезностью. Чтобы выбрать себе дачу, необходимо:
Выбор дачи - это индивидуальное решение, и важно учесть собственные предпочтения и потребности. Не нужно спешить, лучше потратить достаточно времени на исследование и осмотр потенциальных вариантов, прежде чем принять окончательное решение о покупке.
Проверка дома перед покупкой является важным шагом, чтобы убедиться в его состоянии и избежать потенциальных проблем. Вот несколько шагов, которые помогут в этом вопросе:
Можно нанять профессионального инспектора, который проведет полную проверку дома. Он проинспектирует строительные конструкции, электричество, водоснабжение, отопление, вентиляцию, сантехнику, крышу, фундамент и другие системы дома. Его экспертное мнение поможет получить объективную оценку состояния дома и выявить потенциальные проблемы.
Стоит осмотреть дом самостоятельно, нужно обратить внимание на видимые повреждения, трещины в стенах или потолке, протечки, следы плесени или влажности, состояние окон и дверей. Проверить качество отделки, напольные покрытия и другие элементы интерьера.
Следует проверить работают ли все электрические розетки и выключатели, сантехнические устройства, системы отопления и охлаждения, водоснабжения и канализации.
Можно спросить у продавца или агента недвижимости о прошлых ремонтах или улучшениях, проведенных в доме. Это поможет понять, какие работы были выполнены и когда, а также узнать о состоянии сантехники, электрических систем, крыши и других элементов.
Обязательно необходимо проверить документацию, связанную с домом, такую как права собственности, сертификаты о соответствии, разрешительные документы на строительство или ремонт. Это позволит убедиться, что все работы были проведены в соответствии с требованиями.
Это зависит от предпочтений покупателя, целей и возможностей. Но при выборе дачи стоит обратить внимание на:
Близость к природным объектам: многим людям нравится иметь дачу в окружении природы, например, рядом с озерами, реками, горами или лесами. Это позволит наслаждаться красотой окружающей среды и проводить время на свежем воздухе.
Близость к водоемам: за счет этого будет место для купания и рыбалки.
Стоит учитывать близость к городу, так как это может стать хорошим вариантом и обеспечит удобство покупок, доступность медицинских услуг, развлечений и других удобств.
Следует рассмотреть районы, где хорошо развита инфраструктура, такая как дороги, электроснабжение, водопровод и канализация.
Экологически чистые районы: если важна экологическая обстановка, то можно рассмотреть районы, где сохранены природный и экологический баланс.