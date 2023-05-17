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Published Сегодня, 18:04

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Солнце и жару до +26 градусов прогнозируют в Ростове в четверг, 18 мая

17 мая 2023, 18:04
Фото: 1MI
В Ростове 18 мая ожидается ясная и теплая погода
В Ростове 18 мая ожидается ясная и теплая погода, рассказали синоптики.

Вторая половина недели выдастся теплой и солнечной в Ростове. В четверг, 18 мая, небо будет ясным. Температура воздуха днем составит +26 градусов, а ночью — +14. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.

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В пятницу, 19 мая, небо станет облачным. Однако осадков все равно не ожидается. Ближе к выходным температура воздуха опустится до +22 градусов днем и +12 градусов вечером. Скорость ветра же увеличится до четырех метров в секунду.

Напомним, ранее агрономы рассказали, что ливни, обрушившиеся на Ростовскую область в начале мая, могут привести к неурожаю вишни, черешни, абрикос и сливы.

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