Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Вторая половина недели выдастся теплой и солнечной в Ростове. В четверг, 18 мая, небо будет ясным. Температура воздуха днем составит +26 градусов, а ночью — +14. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.
В пятницу, 19 мая, небо станет облачным. Однако осадков все равно не ожидается. Ближе к выходным температура воздуха опустится до +22 градусов днем и +12 градусов вечером. Скорость ветра же увеличится до четырех метров в секунду.
Напомним, ранее агрономы рассказали, что ливни, обрушившиеся на Ростовскую область в начале мая, могут привести к неурожаю вишни, черешни, абрикос и сливы.