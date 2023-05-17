Сизиков был ответственен за определение целей и задач ячейки, организацию конспиративных собраний, изучение идеологии и источников террористической организации, подготовку материалов для проведения собраний, а также пропаганду и контроль за мерами конспирации. Суфьянов и Хайрединов принимали участие в конспиративных собраниях и пропагандировали идеи террористической организации.