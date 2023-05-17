Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Южный окружной военный суд вынес приговор Александру Сизикову, Алиму Суфьянову и Сейрану Хайрединову. В 2015 году Сизиков организовал в Крыму ячейку запрещенной террористической организации. Туда вступили Суфьянов и Хайрединов.
Сизиков был ответственен за определение целей и задач ячейки, организацию конспиративных собраний, изучение идеологии и источников террористической организации, подготовку материалов для проведения собраний, а также пропаганду и контроль за мерами конспирации. Суфьянов и Хайрединов принимали участие в конспиративных собраниях и пропагандировали идеи террористической организации.
На собраниях, проводимых Сизиковым, обсуждались и вопросы изменения политической системы и государственного устройства России, а также ведение войны с противниками идей террористической организации.
Суд признал подсудимых виновными. Сизиков отправится в колонию на 17 лет, его сообщники, Суфьянов и Хайрединов, проведут в местах лишения свободы по 12 лет.
Ранее в Ростове пособнику террористов дали 9 лет колонии строгого режима.