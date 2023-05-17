rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Изображение материала

Суд в Ростове вынес приговор боевикам, организовавшим исламистскую ячейку в Крыму

17 мая 2023, 13:56
Фото: Spc. Jacob Warren/cc0/wikimedia.org
Суд в Ростове вынес приговор боевикам, организовавшим исламистскую ячейку в Крыму
В Ростове вынесли приговор трем боевикам, создавшим в Крыму ячейку исламистской организации, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Южный окружной военный суд вынес приговор Александру Сизикову, Алиму Суфьянову и Сейрану Хайрединову. В 2015 году Сизиков организовал в Крыму ячейку запрещенной террористической организации. Туда вступили Суфьянов и Хайрединов.

Сизиков был ответственен за определение целей и задач ячейки, организацию конспиративных собраний, изучение идеологии и источников террористической организации, подготовку материалов для проведения собраний, а также пропаганду и контроль за мерами конспирации. Суфьянов и Хайрединов принимали участие в конспиративных собраниях и пропагандировали идеи террористической организации.

В Ростове осудили террориста, который готовил взрыв в Ставрополе
Узнать подробнее

На собраниях, проводимых Сизиковым, обсуждались и вопросы изменения политической системы и государственного устройства России, а также ведение войны с противниками идей террористической организации.

Суд признал подсудимых виновными. Сизиков отправится в колонию на 17 лет, его сообщники, Суфьянов и Хайрединов, проведут в местах лишения свободы по 12 лет.

Ранее в Ростове пособнику террористов дали 9 лет колонии строгого режима.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону пособнику террористов дали 9 лет колонии строгого режимаУкраинского террориста Запорожца предложили считать военнопленным на суде в РостовеВ Ростове дали пожизненное террористу за взрыв поста ДПС и расстрел здания кафе
#Приговор#Суд#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Суд в Ростове#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Военкор заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова
Сегодня, 04:40
В Ростовской области автомобиль насмерть сбил 20-летнего парня в наушниках 16 мая
Сегодня, 04:58
Экономист объяснил, в каком районе Ростова жить дешевле всего
Сегодня, 05:01
Полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове
Вчера, 17:45
Психолог рассказал, почему подростки становятся вандалами уничтожают парки в Ростове
Сегодня, 05:35
Серпуховский лифтостроительный завод приступил к производству современных лифтов
Сегодня, 07:19