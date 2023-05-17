Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По ее словам, в регионе есть 35 редких видов грибов, большинство из которых считаются съедобными. Однако их сбор запрещен и преследуется по закону.
А в апреле президент подписал закон, согласно которому предусмотрена уголовная ответственность за сбор грибов и растений, попавших в Красную книгу.
«Нельзя срывать несколько видов семейства шампиньон: бернардовидный, глинисто-жёлтый и превосходный. В этот перечень попали подосиновик серый, гриб-зонтик Оливье, степной сморчок», — пишет Big-rostov со ссылкой на слова эксперта.
Ранее эколог пояснил, за сбор каких растений и грибов на Дону можно попасть в тюрьму.