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Ученые рассказали, какие съедобные грибы в Ростовской области нельзя есть

17 мая 2023, 10:49
Фото: 1MI
Ученые рассказали, какие съедобные грибы в Ростовской области нельзя есть
В Ростовской области произрастает несколько видов съедобных грибов, которые запрещено собирать, заявила кандидат биологических наук Ольга Ермолаева.

По ее словам, в регионе есть 35 редких видов грибов, большинство из которых считаются съедобными. Однако их сбор запрещен и преследуется по закону.

А в апреле президент подписал закон, согласно которому предусмотрена уголовная ответственность за сбор грибов и растений, попавших в Красную книгу.

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«Нельзя срывать несколько видов семейства шампиньон: бернардовидный, глинисто-жёлтый и превосходный. В этот перечень попали подосиновик серый, гриб-зонтик Оливье, степной сморчок», — пишет Big-rostov со ссылкой на слова эксперта.

Ранее эколог пояснил, за сбор каких растений и грибов на Дону можно попасть в тюрьму.

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