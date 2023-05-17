«Сейчас городская электричка ходит несколько раз в день. Она возит до 200 тысяч человек в год, а это — 0,1% перевозок. Столь невысокий процент перевозок обусловлен тем, что рядом с железное дорогой живет мало людей», — делится мнением собеседник.