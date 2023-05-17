Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Собеседник подчеркивает, что строительство метро в Ростове потребует огромных капиталовложений. Таких денег у города и у области нет.
«Строить метро бессмысленно. Ростов — маленький по площади город. А на короткие расстояния быстрее добираться наземным транспортом», — отмечает Артемий Зайцев.
Урбанисты одобряют восстановление трамвайных линий в Ростове. По их словам, развитая трамвайная сеть позволит ежедневно перевозить сотни тысяч людей. Однако в дополнение в трамваю, эксперты предлагают строительство «наземного метро».
«Сейчас городская электричка ходит несколько раз в день. Она возит до 200 тысяч человек в год, а это — 0,1% перевозок. Столь невысокий процент перевозок обусловлен тем, что рядом с железное дорогой живет мало людей», — делится мнением собеседник.
По его словам, если продлить железную дорогу в крупные жилые районы — в Левенцовку и в старый аэропорт, то пассажиропоток станет гораздо выше. А электричка будет работать чаще.
Урбанист подчеркивает, что могут получиться очень удобные и быстрые маршруты: Батайск — Вокзал — Нансена — Старый аэропорт и Левенцовка — Стройгородок — Нансена — Старый аэропорт.
«Строить новые железнодорожные линии дорого. Но основная часть железных дорог уже есть. Достроить придется немного. А наземная или эстакадная железная дорога в любом случае будет дешевле подземного метро», — резюмирует Зайцев.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове поставили крест на метро, а в области решили построить завод для танков.