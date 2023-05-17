rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Изображение материала

Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове никогда не построят подземное метро

17 мая 2023, 14:01
Фото: SPSmiler/cc0/wikimedia.org
Урбанист рассказал, почему в Ростове никогда не построят подземное метро
Строить подземное метро в Ростове не будут. Это невозможно и бессмысленно, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Собеседник подчеркивает, что строительство метро в Ростове потребует огромных капиталовложений. Таких денег у города и у области нет.

«Строить метро бессмысленно. Ростов — маленький по площади город. А на короткие расстояния быстрее добираться наземным транспортом», — отмечает Артемий Зайцев.

Жители в Ростове-на-Дону заявили о нехватке автобусов
Узнать подробнее

Урбанисты одобряют восстановление трамвайных линий в Ростове. По их словам, развитая трамвайная сеть позволит ежедневно перевозить сотни тысяч людей. Однако в дополнение в трамваю, эксперты предлагают строительство «наземного метро».

«Сейчас городская электричка ходит несколько раз в день. Она возит до 200 тысяч человек в год, а это — 0,1% перевозок. Столь невысокий процент перевозок обусловлен тем, что рядом с железное дорогой живет мало людей», — делится мнением собеседник.

По его словам, если продлить железную дорогу в крупные жилые районы — в Левенцовку и в старый аэропорт, то пассажиропоток станет гораздо выше. А электричка будет работать чаще.

Фото: Артемий Зайцев на основе Яндекс Карт

Урбанист подчеркивает, что могут получиться очень удобные и быстрые маршруты: Батайск — Вокзал — Нансена — Старый аэропорт и Левенцовка — Стройгородок — Нансена — Старый аэропорт.

«Строить новые железнодорожные линии дорого. Но основная часть железных дорог уже есть. Достроить придется немного. А наземная или эстакадная железная дорога в любом случае будет дешевле подземного метро», — резюмирует Зайцев.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове поставили крест на метро, а в области решили построить завод для танков. 

В Ростове поставили крест на метро, а в области планируют построить завод для танков
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти Ростова пообещали, что строительство легкого метро не создаст пробкиРостовские новости о вечном вопросе строительства метро и танцах в эпоху пандемииЖдем уже 30 лет: в Ростове снова отложили строительство метро
#Дарья Демидова#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Город#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Военкор заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова
Сегодня, 04:40
В Ростовской области автомобиль насмерть сбил 20-летнего парня в наушниках 16 мая
Сегодня, 04:58
Экономист объяснил, в каком районе Ростова жить дешевле всего
Сегодня, 05:01
Полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове
Вчера, 17:45
Психолог рассказал, почему подростки становятся вандалами уничтожают парки в Ростове
Сегодня, 05:35
Серпуховский лифтостроительный завод приступил к производству современных лифтов
Сегодня, 07:19