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Уволенный со скандалом глава ГИБДД в Ростовской области будет судиться с за властями

17 мая 2023, 17:45
Фото: 1MI
Уволенный со скандалом глава ГИБДД Ростовской области Игорь Безотосный собирается судиться с администрацией Миллеровского района
Уволенный со скандалом глава ГИБДД Ростовской области Игорь Безотосный собирается судиться с администрацией Миллеровского района, сообщили в Арбитражном суде.

Бывший глава ГИБДД Ростовской области, а ныне предприниматель Игорь Безотосный подал иск к администрации Миллеровского района. Он хочет получить право собственности на незаконно построенное им здание.

В 2021 году Безотосный взял в субаренду участок земли, который другие коммерсанты арендовали у администрации Миллеровского района. На этой земле в том же году он без разрешения властей построил здание. Теперь он хочет его узаконить, так как считает, что оно соответствует всем нормам и правилам, а также «не создает неудобств».

Когда состоится предварительное заседание по делу, пока неизвестно.

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До того как стать предпринимателем, Безотосный возглавлял ГИБДД Ростовской области. В 2013 году он был уволен из-за громкого коррупционного скандала. Его отставки требовал губернатор Василий Голубев.

Позднее Безотосный в суде смог оспорить правомерность своего увольнения, однако на службу возвращаться не стал, отдав предпочтение бизнесу, уточняет Donnews.

Ранее в Ростовской области силовики задержали полицейского за получением взятки.

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