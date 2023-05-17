В 2021 году Безотосный взял в субаренду участок земли, который другие коммерсанты арендовали у администрации Миллеровского района. На этой земле в том же году он без разрешения властей построил здание. Теперь он хочет его узаконить, так как считает, что оно соответствует всем нормам и правилам, а также «не создает неудобств».