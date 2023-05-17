Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Бывший глава ГИБДД Ростовской области, а ныне предприниматель Игорь Безотосный подал иск к администрации Миллеровского района. Он хочет получить право собственности на незаконно построенное им здание.
В 2021 году Безотосный взял в субаренду участок земли, который другие коммерсанты арендовали у администрации Миллеровского района. На этой земле в том же году он без разрешения властей построил здание. Теперь он хочет его узаконить, так как считает, что оно соответствует всем нормам и правилам, а также «не создает неудобств».
Когда состоится предварительное заседание по делу, пока неизвестно.
До того как стать предпринимателем, Безотосный возглавлял ГИБДД Ростовской области. В 2013 году он был уволен из-за громкого коррупционного скандала. Его отставки требовал губернатор Василий Голубев.
Позднее Безотосный в суде смог оспорить правомерность своего увольнения, однако на службу возвращаться не стал, отдав предпочтение бизнесу, уточняет Donnews.
Ранее в Ростовской области силовики задержали полицейского за получением взятки.