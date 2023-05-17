В 2022 году количество случаев высоких загрязнений воздуха в стране сократилось на 50

Случаи экстремально высокого загрязнения в течение 2022 года фиксировались восемь раз. Годом ранее их было почти в пять раз больше – 37. Высокие значения загрязнения воздуха были зарегистрированы 201 раз. Это на 48 процентов меньше, чем в предшествующем году, когда было выявлено 386 инцидентов.