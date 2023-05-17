В 2022 году количество случаев высоких загрязнений воздуха в стране сократилось на 50

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Эксперты связывают это с тем, что в 2021 году были установлены автоматизированные системы контроля качества воздуха (АСККВ), которые стали чаще регистрировать превышение загрязняющих веществ в атмосфере предприятиями Норильска. Однако в 2022 году производственные объекты существенно сократили выбросы, пишет expert.ru.
Отмечается, что из 209 зарегистрированных случаев загрязнения воздуха примерно третья часть пришлась на Самару. Это показывают результаты исследования, которое проводили аналитики аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza. В своих выводах они опирались на информацию, представленную Росгидрометом.
Исследователи подчеркнули, что случаи превышения вредных веществ в атмосфере до начала пандемии COVID-19 регистрировались реже. Аналитики связывают это с тем, что в промышленных регионах не было установлено достаточного количества АСККВ.
Наиболее распространенные загрязнители – сероводород и бензпирен. Помимо этого, системы фиксировали случаи загрязнения оксидом углерода, диоксидом серы и азота. Также в число наиболее частых загрязнителей вошли свинец и взвешенные вещества.
Случаи экстремально высокого загрязнения в течение 2022 года фиксировались восемь раз. Годом ранее их было почти в пять раз больше – 37. Высокие значения загрязнения воздуха были зарегистрированы 201 раз. Это на 48 процентов меньше, чем в предшествующем году, когда было выявлено 386 инцидентов.
Высокое и экстремально высокое загрязнение атмосферы регистрировалось преимущественно в одних и тех же регионах, в которых сосредоточена отечественная промышленность. Так, за 2022 год 60 случаев загрязнения было зафиксировано в Самаре. На втором месте – Иркутская область. На этот регион приходится более 20 процентов выбросов (46 случаев). Значительно меньшее число случаев загрязнения атмосферы отмечалось в Оренбуржье (20 случаев) и в Кемеровской области (17 случаев).
В десятку самых грязных регионов вошли также Забайкальский край, Республика Бурятия и Свердловская область. В этих субъектах за год было выявлено по пятнадцать инцидентов. Еще двенадцать случаев выбросов было зафиксировано в Красноярском крае.
В городе Дзержинске (Нижегородская область) и Магнитогорске (Челябинская область) в 2022 году произошло по два крупнейших выброса, которые относятся к экстремально высоким загрязнениям.
Еще три таких же по масштабу случая произошло в Омской, Саратовской областях и Приволжье, где вредные вещества распространились на территории сразу трех субъектов. В городе Бийске (Алтайский край) и Уфе (Башкортостан) также было отмечено по одному случаю высокого загрязнения.