В Президентском фонде культурных инициатив подводят итоги двух лет работы

Фонд осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с региональными органами власти, проводя официальные встречи с главами субъектов, семинары с творческими командами на местах. В 2022 году в Красноярске появилось региональное представительство ПФКИ, которое обеспечивает равные возможности для создателей проектов из СФО и ДФО. В 2023 году проектный офис фонда открыли в Луганске; с мая 2023 года на базе креативно-образовательного центра ПФКИ доступен обучающий блок для регионов «Курс на культуру». Первыми с ним смогли ознакомиться представители регионов Центрального федерального округа.