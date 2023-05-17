В Президентском фонде культурных инициатив подводят итоги двух лет работы

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
За весь период своего существования фонд провел восемь конкурсов на получение президентских грантов, направленных на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, включая специальные конкурсы для оказания жителям новых регионов поддержки в процессе интеграции в историко-культурное пространство РФ.
На данный момент на сайте фонда успели зарегистрироваться более 119 тысяч творческих команд из всех регионов РФ; более 54 600 заявок поступили на рассмотрение экспертам. После завершения независимой экспертизы поддержку на общую сумму более 15,5 миллиарда рублей выделили для 4945 проектов, причем более 300 из них имели своей целью интеграцию жителей новых регионов в общее историко-культурное пространство Российской Федерации. Об этом информирует gorod55.ru.
Наибольшую активность с точки зрения размещения творческих инициатив в фонде показали команды Москвы (5673 заявок), Республики Татарстан (2450 заявок), Санкт-Петербурга (2177), Белгородской области (2079), Республики Башкортостан (1752), Краснодарского края (1520), Московской области (1246). От каждого из этих регионов поступило свыше тысячи заявок.
Фонд осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с региональными органами власти, проводя официальные встречи с главами субъектов, семинары с творческими командами на местах. В 2022 году в Красноярске появилось региональное представительство ПФКИ, которое обеспечивает равные возможности для создателей проектов из СФО и ДФО. В 2023 году проектный офис фонда открыли в Луганске; с мая 2023 года на базе креативно-образовательного центра ПФКИ доступен обучающий блок для регионов «Курс на культуру». Первыми с ним смогли ознакомиться представители регионов Центрального федерального округа.
«Сейчас, спустя полтора года работы и проведения восьми заявочных кампаний, уровень подаваемых проектов стремительно растет», — подчеркнул гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. В частности, он рассказал о более взвешенном составлении актуальности и продуманности идей, финансовых расчетов.