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В Ростове отдохнул выкупленный у украинских спецслужб жеребец Кадырова по кличке Зазу

17 мая 2023, 06:57
Фото: ТГ канал RKadyrov_95
В Ростове отдохнул выкупленный у украинских спецслужб жеребец Кадырова по кличке Зазу
В Ростове одна из турбаз приняла жеребца Рамзана Кадырова Зазу, которого выкупили у украинских спецслужб после восьми лет ареста в Чехии, об этом сообщили в СМИ.

Портал 1Rnd рассказал, что турбаза «Любимая усадьба» стала местом отдыха жеребца Зазу, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову. Представители базы сообщили изданию, что коню, чье спасение обошлось в 18 тысяч долларов, требовался отдых после длительной поездки. Жеребец гостил в усадьбе всего одну ночь.

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В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров рассказал, что смог воссоединиться с любимцем благодаря украинским спецслужбам, которые инсценировали похищение коня из конюшни в Чехии, где Зазу находился под арестом после ввода антироссийских санкций в 2014 году.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что ему стоило бы уйти с поста главы Чечни, поскольку он несет государственную службу дольше всех действующих губернаторов и глав субъектов.

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