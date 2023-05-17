Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Портал 1Rnd рассказал, что турбаза «Любимая усадьба» стала местом отдыха жеребца Зазу, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову. Представители базы сообщили изданию, что коню, чье спасение обошлось в 18 тысяч долларов, требовался отдых после длительной поездки. Жеребец гостил в усадьбе всего одну ночь.
В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров рассказал, что смог воссоединиться с любимцем благодаря украинским спецслужбам, которые инсценировали похищение коня из конюшни в Чехии, где Зазу находился под арестом после ввода антироссийских санкций в 2014 году.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что ему стоило бы уйти с поста главы Чечни, поскольку он несет государственную службу дольше всех действующих губернаторов и глав субъектов.