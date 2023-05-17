В Ростове отдохнул выкупленный у украинских спецслужб жеребец Кадырова по кличке Зазу

В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров рассказал, что смог воссоединиться с любимцем благодаря украинским спецслужбам, которые инсценировали похищение коня из конюшни в Чехии, где Зазу находился под арестом после ввода антироссийских санкций в 2014 году.