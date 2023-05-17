В Ростове собираются высадить миллион цветов к середине июня

Алексей Логвиненко уточнил, что в ближайший месяц на улицах города появятся тагетес с петуниями, газанией, колеусом, львиным зевом, цинией и другими сортами цветов. В общей сложности высадят миллион растений, которые появятся на 300 объектах городского благоустройства.