rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Изображение материала

В Ростове собираются высадить миллион цветов к середине июня

17 мая 2023, 10:49
Фото: ТГ канал logvinenko_rnd
В Ростове собираются высадить миллион цветов к середине июня
Улицы Ростова украсят почти миллион цветов к середине июня, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации объявил о начале посадочных работ по высадке летних цветов. Озеленение города цветами обещают закончить к середине июня.

Участники акции «Бессмертный полк» возложили цветы к Вечному огню в Ростове
Узнать подробнее

Алексей Логвиненко уточнил, что в ближайший месяц на улицах города появятся тагетес с петуниями, газанией, колеусом, львиным зевом, цинией и другими сортами цветов. В общей сложности высадят миллион растений, которые появятся на 300 объектах городского благоустройства.

Ранее донской пчеловод высадил патриотическую клумбу для поддержки участников СВО.

Читайте также:
Флорист Конарева объяснила, почему цветы в Ростове нельзя поливать водой из-под кранаВесенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-ДонуБолее 1 млн цветов высадят в Ростове-на-Дону до середины июня 2023 года
#Надежда Пустяк#Озеленение#Озеленение в Ростове#Цветы#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Военкор заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова
Сегодня, 04:40
В Ростовской области автомобиль насмерть сбил 20-летнего парня в наушниках 16 мая
Сегодня, 04:58
Экономист объяснил, в каком районе Ростова жить дешевле всего
Сегодня, 05:01
Полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове
Вчера, 17:45
Психолог рассказал, почему подростки становятся вандалами уничтожают парки в Ростове
Сегодня, 05:35
Серпуховский лифтостроительный завод приступил к производству современных лифтов
Сегодня, 07:19