Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Глава городской администрации объявил о начале посадочных работ по высадке летних цветов. Озеленение города цветами обещают закончить к середине июня.
Алексей Логвиненко уточнил, что в ближайший месяц на улицах города появятся тагетес с петуниями, газанией, колеусом, львиным зевом, цинией и другими сортами цветов. В общей сложности высадят миллион растений, которые появятся на 300 объектах городского благоустройства.
Ранее донской пчеловод высадил патриотическую клумбу для поддержки участников СВО.