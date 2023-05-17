Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:01
На дороге Тарасовский — Бильшинка водитель «ВАЗ-21011» сбил 20-летнего парня, который в это время шел по краю дороги и решил пересечь проезжую часть. Хотя перехода в этом месте не было.
Известно, что в это время пешеход в наушниках слушал музыку, он скончался от полученных травм до приезда скорой. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.
Ранее на трассе Новочеркасск — Багаевская в ДТП пострадали шестеро человек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.