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В Ростовской области автомобиль насмерть сбил 20-летнего парня в наушниках 16 мая

17 мая 2023, 04:58
Фото: 1mi
В Ростовской области под колесами автомобиля погиб молодой парень, который был в наушниках, сообщили в УГИБДД по региону.

На дороге Тарасовский — Бильшинка водитель «ВАЗ-21011» сбил 20-летнего парня, который в это время шел по краю дороги и решил пересечь проезжую часть. Хотя перехода в этом месте не было.

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Известно, что в это время пешеход в наушниках слушал музыку, он скончался от полученных травм до приезда скорой. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. 

Ранее на трассе Новочеркасск — Багаевская в ДТП пострадали шестеро человек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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