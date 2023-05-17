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В Ростовской области легковушки выдают за автобусы и грозят тюрьмой за сбор грибов

17 мая 2023, 15:02
Фото: anokarina/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростовской области легковушки выдают за автобусы и сажают в тюрьму за сбор грибов
В Ростовской области колония может грозить за сбор определенных видов грибов, тем временем в Ростове перевозчик выпускал на линию легковушки вместо обещанных автобусов, а ФАС заблокировала закупку для региона умных светофоров.

В тюрьму за грибы

Биолог Ольга Ермолаева рассказала журналистам о возможности тюремного заключения за сбор определенных видов грибов, произрастающих в Ростовской области. В регионе есть 35 видов грибов, по закону подлежащих охране. Многие грибники не знают об этом и рискуют отправиться в колонию на четыре года.

Ермолаева отметила, что за покупку или продажу таких грибов грозит еще более длительный срок. Также эксперт сослалась на закон, подписанный президентом, об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов, включенных в Красную книгу. Он вступит в силу уже осенью этого года.

В тюрьму за грибыВ тюрьму за грибы
В тюрьму за грибы
Фото: Dennis Tang/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Ученые рассказали, какие съедобные грибы в Ростовской области нельзя есть
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Легковушки вместо автобусов

Транспортную компанию «РТК» в Ростове поймали на выпуске на маршруты легковых автомобилей вместо предусмотренных контрактом автобусов. В частности, это происходило на маршрутах №93, 94 и 96. Нарушение было выявлено в ходе проверки с департамента транспорта, города.

Уточняется, что легковушки отправлялись с конечной остановки «ГПЗ-10» с маячками ГЛОНАСС. В геонавигации они отображались как автобусы. Поэтому «РТК» удавалось долгое время скрывать факт нарушения

Пассажирам, которые видели в приложении автобусы, а по факту к ним приезжали легковушки, объясняли ситуацию сбоем программы.

Из-за нарушений контракт на муниципальные перевозки с перевозчиком «РТК» был расторгнут.

Легковушки вместо автобусовЛегковушки вместо автобусов
Легковушки вместо автобусов
Фото: Bill Smith/CC BY 2.0/flickr.com
Перевозчик в Ростове-на-Дону выпускал на линию легковушки вместо автобусов
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Сомнительная закупка

В Ростовской области заблокирован аукцион на поставку умных светофоров. Решение об этом приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Дело в том, что министерство транспорта Ростовской области в конце марта объявило аукцион для закупки светофоров и другого оборудования с целью внедрения интеллектуальных транспортных систем на территории агломераций, где проживает более 300 тысяч человек. Сумма контракта составляла 531,1 миллиона рублей. Однако в результате проверки ФАС процесс определения поставщика был заблокирован.

Проверка ФАС выявила нарушения со стороны заказчика в части третьей статьи 14 и частях первой и второй статьи 42 Федерального закона о контрактной системе. В частности, заказчик нарушил запрет на допуск иностранных товаров, работ и услуг на российский рынок.

Теперь Минтрансу требуется устранить нарушения и до 21 мая сообщить об этом ФАС для снятия блокировки с процедуры заключения контракта.

В Ростовской области заблокирован аукцион на поставку умных светофоров. Решение об этом приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).В Ростовской области заблокирован аукцион на поставку умных светофоров. Решение об этом приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
В Ростовской области заблокирован аукцион на поставку умных светофоров. Решение об этом приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Фото: 1MI
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#Алина Заярная#Транспорт#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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