Ермолаева отметила, что за покупку или продажу таких грибов грозит еще более длительный срок. Также эксперт сослалась на закон, подписанный президентом, об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов, включенных в Красную книгу. Он вступит в силу уже осенью этого года.