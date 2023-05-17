Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Один из горожан проходил мимо водопроводного колодца на улице Байкальской и заметил там пса, который жалобно на него смотрел. Мужчина попытался достать его самостоятельно, но у него ничего не вышло, несмотря на то, что животное не сопротивлялось.
«Тогда горожанин позвонил по номеру 112, в результате чего приехали спасатели и вызволили из плена дворняжку», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в водопроводную службу передали заявку о необходимости установить люк на этот колодец.
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