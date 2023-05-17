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В Ростовской области спасатели достали собаку из глубокого колодца в мае

17 мая 2023, 08:51
Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Новошахтинска
В Ростовской области спасатели достали собаку из глубокого колодца в мае
В Новошахтинске спасателям удалось достать собаку, которая провалилась в глубокий колодец, сообщает в соцсети «ВКонтакте» городское управление по делам ГО и ЧС.

Один из горожан проходил мимо водопроводного колодца на улице Байкальской и заметил там пса, который жалобно на него смотрел. Мужчина попытался достать его самостоятельно, но у него ничего не вышло, несмотря на то, что животное не сопротивлялось.

«Тогда горожанин позвонил по номеру 112, в результате чего приехали спасатели и вызволили из плена дворняжку», — сказано в сообщении.

Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Новошахтинска
СК начал проверку из-за собаки, укусившей ребенка в лицо в Ростове-на-Дону
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Отмечается, что в водопроводную службу передали заявку о необходимости установить люк на этот колодец.

Ранее СК начал проверку из-за собаки, укусившей ребенка в лицо в Ростове-на-Дону.

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