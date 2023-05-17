Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Donnews со ссылкой на Ермолаеву пишет, что всего в регионе растут 35 видов грибов, охраняемых законом. Однако это малого кого останавливает и их собирают.
«Вскоре за это можно будет сесть в тюрьму на срок до четырех лет. Еще больший срок грозит за покупку или продажу таких грибов», — уточнила Ермолаева.
Она напомнила о подписанном президентом законе, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор растений и грибов из Красной книги. Нововведения вступят в силу осенью этого года.
Ранее стало известно, что число отравившихся грибами в Ростовской области выросло в три раза за год.