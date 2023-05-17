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В Ростовской области за сбор некоторых видов грибов начнут сажать в колонию на 4 года

17 мая 2023, 06:40
Фото: Vitold Muratov/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростовской области за сбор некоторых видов грибов начнут сажать в колонию на 4 года
В Ростовской области произрастает несколько видов грибов, за сбор которых в скором времени могут начать сажать в тюрьму, сообщила кандидат биологических наук Ольга Ермолаева.

Donnews со ссылкой на Ермолаеву пишет, что всего в регионе растут 35 видов грибов, охраняемых законом. Однако это малого кого останавливает и их собирают.

«Вскоре за это можно будет сесть в тюрьму на срок до четырех лет. Еще больший срок грозит за покупку или продажу таких грибов», — уточнила Ермолаева.

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Она напомнила о подписанном президентом законе, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор растений и грибов из Красной книги. Нововведения вступят в силу осенью этого года.

Ранее стало известно, что число отравившихся грибами в Ростовской области выросло в три раза за год.

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