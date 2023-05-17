Напомним, в конце марта Минтранс Ростовской области объявил аукцион для закупки светофоров и другого оборудования для внедрения интеллектуальных транспортных систем на территории агломераций, где есть города с населением более 300 тысяч человек. Стоимость контракта составляла 531,1 миллиона рублей.