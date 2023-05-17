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В Ростовской области заблокировали закупку умных светофоров для донских дорог

17 мая 2023, 11:19
Фото: 1MI
В Ростовской области заблокировали закупку умных светофоров для донских дорог
В Ростовской области заблокировали аукцион на поставку умных светофоров и другого оборудования для внедрения интеллектуальных транспортных систем по решению ФАС, информация об этом появилась на портале госзакупок.

Напомним, в конце марта Минтранс Ростовской области объявил аукцион для закупки светофоров и другого оборудования для внедрения интеллектуальных транспортных систем на территории агломераций, где есть города с населением более 300 тысяч человек. Стоимость контракта составляла 531,1 миллиона рублей.

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Однако в настоящий момент, согласно данным закупки, определение поставщика заблокировано по результатам проведения проверки Федеральной антимонопольной службой. В предписании сказано, что заказчик нарушил часть третью статьи 14 и часть первую, вторую статьи 42 Федерального закона о контрактной системе, а именно нарушение запрета на допуск иностранных товаров, работ, услуг на российский рынок.

Теперь заказчику необходимо устранить нарушение и известить об этом УФАС по Ростовской области до 21 мая для снятия блокировки с процедуры заключения контракта.

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