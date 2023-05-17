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В Таганроге поймали одного из вандалов, разрисовавших новый красный трамвай

17 мая 2023, 16:41
Фото: Группа ВКонтакте "Таганрогский трамвай"
В Таганроге поймали одного из вандалов, разрисовавших новый красный трамвай

Полиция поймала одного из вандалов, разрисовавших новый красный трамвай в Таганроге

В Таганроге полиции удалось найти одного из вандалов, разрисовавших новый красный трамвай прямо на глазах у водителя, сообщил глава местной администрации Андрей Фатеев.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что полиция смогла задержать одного из вандалов, разрисовавших новый красный городской трамвай. Сейчас с молодым человеком общаются правоохранительные органы. Они выясняют мотивы его поступка, а позже вынесут наказание.

Вандалы разрисовали новый трамвай в Таганроге на глазах у водителя
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«Надеюсь, что такой большой резонанс будет уроком для остальных искателей острых ощущений. Работа продолжается», — заключил сити-менеджер Фатеев.

Напомним, вандалы разрисовали новый красный трамвай в Таганроге 6 мая. Молодые люди уродовали трамвай, несмотря на увещевания водителя и двух других женщин. Они засняли нарушителей на камеру. Инцидент вызвал большой резонанс среди местных жителей. Они потребовали найти и наказать вандалов.

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