Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что полиция смогла задержать одного из вандалов, разрисовавших новый красный городской трамвай. Сейчас с молодым человеком общаются правоохранительные органы. Они выясняют мотивы его поступка, а позже вынесут наказание.
«Надеюсь, что такой большой резонанс будет уроком для остальных искателей острых ощущений. Работа продолжается», — заключил сити-менеджер Фатеев.
Напомним, вандалы разрисовали новый красный трамвай в Таганроге 6 мая. Молодые люди уродовали трамвай, несмотря на увещевания водителя и двух других женщин. Они засняли нарушителей на камеру. Инцидент вызвал большой резонанс среди местных жителей. Они потребовали найти и наказать вандалов.