Напомним, вандалы разрисовали новый красный трамвай в Таганроге 6 мая. Молодые люди уродовали трамвай, несмотря на увещевания водителя и двух других женщин. Они засняли нарушителей на камеру. Инцидент вызвал большой резонанс среди местных жителей. Они потребовали найти и наказать вандалов.