В центре Ростова археологи обнаружили следы убийства и клад с загадочным подземельем

Газета «Молот» со ссылкой на археолога Дмитрия Зенюка рассказала, что в Ростове во время исследования земли в переулке Семашко, 59-61, удалось найти не только клад со старинными монетами, но также следы убийства, произошедшего больше века назад, подземелье и фарфор XX века с изображениями образа жизни советского человека.