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В центре Ростова археологи обнаружили следы убийства и клад с загадочным подземельем

17 мая 2023, 09:57
Фото: ТГ канал gazetamolot
В центре Ростова археологи обнаружили следы убийства и клад с загадочным подземельем
В центре Ростова археологам удалось обнаружить старинные монеты, следы убийства, советский фарфор и загадочное подземелье, об этом рассказали в СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на археолога Дмитрия Зенюка рассказала, что в Ростове во время исследования земли в переулке Семашко, 59-61, удалось найти не только клад со старинными монетами, но также следы убийства, произошедшего больше века назад, подземелье и фарфор XX века с изображениями образа жизни советского человека.

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Фото: ТГ канал gazetamolot

Раскопки проводили на месте Всехсвятского кладбища, территорию на Семашко расчистили после сноса старой застройки, а работы прошли до начала строительства новых многоэтажных домов.

Ранее Дмитрий Зенюк поделился своим уникальным хобби — археолог занимается коллекционированием презервативов.

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