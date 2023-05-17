В центре Ростова археологи обнаружили следы убийства и клад с загадочным подземельем

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Газета «Молот» со ссылкой на археолога Дмитрия Зенюка рассказала, что в Ростове во время исследования земли в переулке Семашко, 59-61, удалось найти не только клад со старинными монетами, но также следы убийства, произошедшего больше века назад, подземелье и фарфор XX века с изображениями образа жизни советского человека.
Раскопки проводили на месте Всехсвятского кладбища, территорию на Семашко расчистили после сноса старой застройки, а работы прошли до начала строительства новых многоэтажных домов.
Ранее Дмитрий Зенюк поделился своим уникальным хобби — археолог занимается коллекционированием презервативов.