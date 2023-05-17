В зоне СВО погиб командир разведгруппы из Ростовской области Федор Бондаренко

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Портал Dondау рассказал, что в ходе СВО, 11 апреля, погиб 36-летний уроженец Ростовской области Федор Бондаренко, которого мобилизовали для участия в спецоперации. По данным издания, мужчина был убит в ходе выполнения боевой задачи на территории Белогоровки.
Сам Бондаренко является уроженцем Надежевки, однако жил и трудился строителем в Ростове-на-Дону. Свою службу в армии он нес в войсках специального назначения, однако решил не связывать свою жизнь с военным делом.
Осенью прошлого года житель Ростова получил повестку и прибыл в зону СВО, где не только командовал разведротой, но и обучал других военнослужащих. Супруга погибшего сообщила изданию, что тело ее мужа боевые товарищи смогли вытащить из-под обстрелов только спустя три дня после гибели Федора.
Сейчас Бондаренко представили к ордену Мужества посмертно, в Ростове у него остались жена и двое маленьких сыновей.
Информация о гибели военного пока не получила подтверждения в МО РФ или других официальных источниках, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области открыли мемориальную доску в память о бойце, погибшем в зоне СВО.