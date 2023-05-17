В зоне СВО погиб командир разведгруппы из Ростовской области Федор Бондаренко

Осенью прошлого года житель Ростова получил повестку и прибыл в зону СВО, где не только командовал разведротой, но и обучал других военнослужащих. Супруга погибшего сообщила изданию, что тело ее мужа боевые товарищи смогли вытащить из-под обстрелов только спустя три дня после гибели Федора.