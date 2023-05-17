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Власти Азовского района объявили тендер по ремонту тайных дорог за 77,5 млн рублей

17 мая 2023, 08:07
Фото: 1MI
Власти Азовского района объявили тендер по ремонту тайных дорог за 77,5 млн рублей
В Азовском районе администрация объявила тендер для ремонта и содержания городских дорог на десятки миллионов рублей, забыв указать дорожные объекты и сроки работ, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В начале апреля администрация Азовского района разместила электронный аукцион, чтобы найти подрядчика для ремонта и содержания городских дорог. Максимальная стоимость тендера составила 77,5 миллиона рублей.

Однако один из кандидатов на закупку обратил внимание на факт того, что заявка на аукцион не содержала данных об объектах, на которых необходимо провести работы, а также сроки исполнения контракта.

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ООО «ЭЦ-АВТО» обратился в УФАС по Ростовской области с жалобой на недочеты в заявке и размещенном проекте контракта, которые надзорный орган признал обоснованными. В настоящий момент определение поставщика приостановлено из-за жалобы, а заказчику необходимо выполнить предписание комиссии УФАС в срок до 20 мая.

Ранее в Ростовской области из-за погодных условий перенесли сроки окончания ремонта дорог.

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