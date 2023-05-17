Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
Ростовская область планирует отправить гуманитарную помощь в Сирию. Она будет состоять из ноутбуков, проекторов и другого оборудования. Региональные чиновники доставят груз во время своей рабочей поездки в восточную страну.
По информации «Блокнота», Министерство промышленности и энергетики Ростовской области обратилось к местным предпринимателям с просьбой оказать помощь в сборе необходимых предметов для жителей пострадавших от войны районов Сирии.
В список гуманитарной помощи вошли следующие предметы: рыбные и мясные консервы, масло, сахар, крупы, теплая одежда и обувь разных размеров, канцелярские принадлежности для детских садов и школ, спортивный инвентарь, дизель-генераторы, медикаменты, кресла-каталки, слуховые аппараты, тонометры и глюкометры.
Также в список включено оборудование и снаряжение для разбора завалов, включая домкраты, погрузчики, насосы и насосные станции, а также автогенное оборудование для резки металлов.
Ранее Путин попросил губернатора Ростовской области Голубева помочь переехавшим из ДНР и ЛНР.