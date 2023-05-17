rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Изображение материала

Власти Ростовской области попросили бизнес передать в Сирию ноутбуки и гумпомощь

17 мая 2023, 15:58
Фото: Mil.ru/cc by 4.0
Власти Ростовской области собираются передать в Сирию технику, крупы и теплые вещи

Ростовская область передаст в Сирию ноутбуки и другую гуманитарную помощь

Власти Ростовской области собираются передать в Сирию технику, крупы и теплые вещи, пишут СМИ.

Ростовская область планирует отправить гуманитарную помощь в Сирию. Она будет состоять из ноутбуков, проекторов и другого оборудования. Региональные чиновники доставят груз во время своей рабочей поездки в восточную страну.

По информации «Блокнота», Министерство промышленности и энергетики Ростовской области обратилось к местным предпринимателям с просьбой оказать помощь в сборе необходимых предметов для жителей пострадавших от войны районов Сирии.

В Ростове объяснили, как отправлять гуманитарную помощь в зону СВО
Узнать подробнее

В список гуманитарной помощи вошли следующие предметы: рыбные и мясные консервы, масло, сахар, крупы, теплая одежда и обувь разных размеров, канцелярские принадлежности для детских садов и школ, спортивный инвентарь, дизель-генераторы, медикаменты, кресла-каталки, слуховые аппараты, тонометры и глюкометры.

Также в список включено оборудование и снаряжение для разбора завалов, включая домкраты, погрузчики, насосы и насосные станции, а также автогенное оборудование для резки металлов.

Ранее Путин попросил губернатора Ростовской области Голубева помочь переехавшим из ДНР и ЛНР.

Читайте также:
Донские казаки направили участникам СВО гуманитарную помощь на 57 млн рублейАктивисты раздали гуманитарную помощь жителям Акимовки под МелитополемБолее 100 большегрузов привезли в ДНР гуманитарную помощь из Ростовской области
#Алина Заярная#Правительство Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Военкор заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова
Сегодня, 04:40
В Ростовской области автомобиль насмерть сбил 20-летнего парня в наушниках 16 мая
Сегодня, 04:58
Экономист объяснил, в каком районе Ростова жить дешевле всего
Сегодня, 05:01
Полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове
Вчера, 17:45
Психолог рассказал, почему подростки становятся вандалами уничтожают парки в Ростове
Сегодня, 05:35
Серпуховский лифтостроительный завод приступил к производству современных лифтов
Сегодня, 07:19