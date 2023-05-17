Власти заявили, что потратили 11 млрд рублей на комфортную среду в Ростовской области

В этом году привести в порядок чиновники хотят 115 общественных территорий. Губернатор Василий Голубев заявил, что реализация каждого этапа должна быть на контроле у местных властей. «Надо сделать так, чтобы в этот парк или сквер хотелось потом приходить. Нужно думать не столько о том, какую плитку положить, сколько о том, как объект будет жить завтра и послезавтра, после нас», — заключил глава региона.