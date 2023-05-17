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Posted 17 мая 2023, 16:16

Published 17 мая 2023, 16:16

Modified 17 мая 2023, 16:19

Updated 17 мая 2023, 16:19

Власти заявили, что потратили 11 млрд рублей на комфортную среду в Ростовской области

17 мая 2023, 16:16

За пять лет на создание комфортной среды в Ростовской области потратили 11 млрд руб

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Касается каждого
В течение последних пяти лет в Ростовской области на создание комфортной среды потратили 11 миллиардов рублей, сообщили в правительстве региона.

Власти Ростовской области заявили, что за последние пять лет на развитие комфортной среды в регионе потратили 11 миллиардов рублей. За это время им удалось благоустроить 876 объектов.

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В этом году привести в порядок чиновники хотят 115 общественных территорий. Губернатор Василий Голубев заявил, что реализация каждого этапа должна быть на контроле у местных властей. «Надо сделать так, чтобы в этот парк или сквер хотелось потом приходить. Нужно думать не столько о том, какую плитку положить, сколько о том, как объект будет жить завтра и послезавтра, после нас», — заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Ростове собираются высадить миллион цветов к середине июня.

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