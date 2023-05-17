Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Власти Ростовской области заявили, что за последние пять лет на развитие комфортной среды в регионе потратили 11 миллиардов рублей. За это время им удалось благоустроить 876 объектов.
В этом году привести в порядок чиновники хотят 115 общественных территорий. Губернатор Василий Голубев заявил, что реализация каждого этапа должна быть на контроле у местных властей. «Надо сделать так, чтобы в этот парк или сквер хотелось потом приходить. Нужно думать не столько о том, какую плитку положить, сколько о том, как объект будет жить завтра и послезавтра, после нас», — заключил глава региона.
Ранее сообщалось, что в Ростове собираются высадить миллион цветов к середине июня.