rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Изображение материала

Военкор заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова

17 мая 2023, 04:40
Фото: 1mi
Переданные Украине ракеты Storm Shadow смогут достать до Ростова-на-Дону, сообщил военкор Евгений Линин.

Он рассказал изданию Ura.news, что переданные Великобританией крылатые ракеты являются опасным оружием, с которым России стоит бороться. По его словам, из Харькова до Ростова они могут долетать за полчаса.

«С получением Storm Shadow все стало очень серьезно. Но обнаруживать и перехватывать эти ракеты способны радары зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-300», — рассказал военкор.

Политолог объяснил поставки Францией Украине ракет, способных долететь до Ростова
Узнать подробнее

Официальной информации об угрозах для донского региона не поступало, она уточняется.

Ранее рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации.

Читайте также:
Политолог объяснил поставки Францией Украине ракет, способных долететь до РостоваБритания поставит Украине ударные беспилотники, способные долететь до РостоваРостовский депутат Бородай заявил, что у Украины тают шансы отстоять позиции в бою
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Крылатые ракеты#Атака Украины#Новости спецоперации#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростовской области автомобиль насмерть сбил 20-летнего парня в наушниках 16 мая
Сегодня, 04:58
Экономист объяснил, в каком районе Ростова жить дешевле всего
Сегодня, 05:01
Полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове
Вчера, 17:45
Психолог рассказал, почему подростки становятся вандалами уничтожают парки в Ростове
Сегодня, 05:35
Серпуховский лифтостроительный завод приступил к производству современных лифтов
Сегодня, 07:19