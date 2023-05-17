Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Он рассказал изданию Ura.news, что переданные Великобританией крылатые ракеты являются опасным оружием, с которым России стоит бороться. По его словам, из Харькова до Ростова они могут долетать за полчаса.
«С получением Storm Shadow все стало очень серьезно. Но обнаруживать и перехватывать эти ракеты способны радары зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-300», — рассказал военкор.
Официальной информации об угрозах для донского региона не поступало, она уточняется.
Ранее рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации.