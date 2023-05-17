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Врач-отоларинголог объяснил, почему опасно пользоваться ушными ватными палочками

17 мая 2023, 16:06
Фото: 1MI
Применение ватных палочек для прочистки слухового прохода может представлять опасность для здоровья, считает отоларинголог Владимир Зайцев.

Эксперт уверен, что при слишком усердном удалении серы можно нанести себе травму, которая может повлечь за собой такие осложнения, как повреждение барабанной перепонки и другие проблемы со здоровьем.

Чаще всего ватные палочки имеют диаметр, равный ширине слухового прохода. Извлечь серу самостоятельно, совершая движение палочкой по спирали и кнаружи — очень сложно, предостерегает врач. Сегодня производители стараются не использовать такое наименование товара, как «ушная палочка», выпуская продукцию под названием «гигиеническая ватная палочка», сообщает NEWS.ru.

Риск получить травму при самостоятельной очистке слухового прохода, по мнению специалиста, зависит от степени усердия: чем тщательнее человек старается извлечь серу, тем выше риск получить повреждение. Не следует слишком усердствовать, — настаивает Зайцев.

Также ЛОР - врач добавил, что успех при удалении серы зависит от диаметра наружного слухового прохода: при широком отверстии у человека больше шансов на удачную очистку.

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