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Заместитель главы администрации Таганрога по проектной деятельности и туризму Алексей Санин решил подать в отставку. Заявление об уходе с должности будет подано и согласовано уже в эту пятницу.
Санин заявил 161.ру, что его увольнение никак не связано с недавними перестановками в администрации. Напомним, на днях сити-менеджером Таганрога стал министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. Санин заявил, что хочет начать реализовывать собственные проекты в области «комплексного развития территорий». Он добавил, что получил много опыта в этой сфере, работая в администрации. «Хочется предложить свой опыт другим городам страны», — заключил он.
Напомним, Андрей Фатеев сменил на посту главы администрации Таганрога Михаила Солоницина. Он подал в отставку после многочисленных претензий к его работе со стороны депутатов и местных жителей.