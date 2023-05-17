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Замглавы администрации Таганрога по туризму Алексей Санин подал в отставку

17 мая 2023, 15:00
Фото: vk.com/taganrogofficial
Замглавы администрации Таганрога по туризму Алексей Санин подал в отставку
Администрацию Таганрога решил покинуть замглавы по туризму Алексей Санин, пишут СМИ.

Заместитель главы администрации Таганрога по проектной деятельности и туризму Алексей Санин решил подать в отставку. Заявление об уходе с должности будет подано и согласовано уже в эту пятницу.

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Санин заявил 161.ру, что его увольнение никак не связано с недавними перестановками в администрации. Напомним, на днях сити-менеджером Таганрога стал министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. Санин заявил, что хочет начать реализовывать собственные проекты в области «комплексного развития территорий». Он добавил, что получил много опыта в этой сфере, работая в администрации. «Хочется предложить свой опыт другим городам страны», — заключил он.

Напомним, Андрей Фатеев сменил на посту главы администрации Таганрога Михаила Солоницина. Он подал в отставку после многочисленных претензий к его работе со стороны депутатов и местных жителей.

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#Алина Заярная#Администрация Таганрога#Город#Новости#Таганрог#Ростовская область#Андрей Евгеньевич Фатеев#Михаил Владимирович Солоницин
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