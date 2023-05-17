Санин заявил 161.ру, что его увольнение никак не связано с недавними перестановками в администрации. Напомним, на днях сити-менеджером Таганрога стал министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. Санин заявил, что хочет начать реализовывать собственные проекты в области «комплексного развития территорий». Он добавил, что получил много опыта в этой сфере, работая в администрации. «Хочется предложить свой опыт другим городам страны», — заключил он.