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Упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая

18 мая 2023, 06:31
Фото: Infrogmation of New Orleans/cc by 2.0/flickr.com
Аварийная ситуация парализовали движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая
В Ростове-на-Дону образовалась пробка на несколько километров на пересечении Театрального проспекта и улицы Большой Садовой, следует из информации сервиса онлайн-карт.

Водители рассказали, что здесь произошла аварийная ситуация, но на запросы СМИ в пресс-службе регионального ГИБДД и УМЧС России пока  не ответили. Пользователи социальных сетей сообщают об упавшем на Большой Садовой дереве.

В данный момент движение сильно затруднено в сторону улицы Седова. Пробка также есть и в обратную сторону. 

В целом в городе заторам присвоено пять баллов из 10 возможных, особенно сложная обстановка сейчас в центральной части города.В целом в городе заторам присвоено пять баллов из 10 возможных, особенно сложная обстановка сейчас в центральной части города.
В целом в городе заторам присвоено пять баллов из 10 возможных, особенно сложная обстановка сейчас в центральной части города.
Фото: Яндекс.Карты

В целом в городе заторам присвоено пять баллов из 10 возможных, особенно сложная обстановка сейчас в центральной части города. Транспортные проблемы есть на Ворошиловском проспекте, Станиславского и Социалистической. 

Ранее стало известно, что провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года. 

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