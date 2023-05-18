Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Водители рассказали, что здесь произошла аварийная ситуация, но на запросы СМИ в пресс-службе регионального ГИБДД и УМЧС России пока не ответили. Пользователи социальных сетей сообщают об упавшем на Большой Садовой дереве.
В данный момент движение сильно затруднено в сторону улицы Седова. Пробка также есть и в обратную сторону.
В целом в городе заторам присвоено пять баллов из 10 возможных, особенно сложная обстановка сейчас в центральной части города. Транспортные проблемы есть на Ворошиловском проспекте, Станиславского и Социалистической.
Ранее стало известно, что провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года.