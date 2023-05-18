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Более 128 тысяч россиян подписали петицию ростовчанки против эвтаназии бродячих собак

18 мая 2023, 11:35
Фото: 1MI
Более 128 тысяч россиян подписали петицию ростовчанки против эвтаназии бродячих собак
Уже более 128 тысяч россиян поддержали петицию ростовчанки, выступившей против эвтаназии бездомных животных, сведения об этом появились на портале Change.org.

В начале апреля ростовчанка Марина Горелова разместила на портале общественных инициатив петицию с обращением к президенту России Владимиру Путину с требованием не допускать принятия закона, позволяющего убивать бездомных животных.

Речь идет о законопроекте бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, которая предложила регионам самим определять меры борьбы с бесконтрольно растущим числом бродячих животных, а именно делать выбор в пользу стерилизации, эвтаназии или отстрела.

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«Одновременно поправки отменяют положение действующего закона, который запрещает „применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных“», — сказано в петиции Гореловой, требующей остановить рассмотрение законопроекта. Женщина уверена, что это решение приведет к «гибели всего живого».

По мнению женщины, следует решить проблему усилением контроля за расходованием бюджета на отлов и временное содержание животных, а также создание приютов. В настоящий момент петицию поддержали уже 128,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, как в Ростове решают проблему с бродячими псами.

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