Более 128 тысяч россиян подписали петицию ростовчанки против эвтаназии бродячих собак

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В начале апреля ростовчанка Марина Горелова разместила на портале общественных инициатив петицию с обращением к президенту России Владимиру Путину с требованием не допускать принятия закона, позволяющего убивать бездомных животных.
Речь идет о законопроекте бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, которая предложила регионам самим определять меры борьбы с бесконтрольно растущим числом бродячих животных, а именно делать выбор в пользу стерилизации, эвтаназии или отстрела.
«Одновременно поправки отменяют положение действующего закона, который запрещает „применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных“», — сказано в петиции Гореловой, требующей остановить рассмотрение законопроекта. Женщина уверена, что это решение приведет к «гибели всего живого».
По мнению женщины, следует решить проблему усилением контроля за расходованием бюджета на отлов и временное содержание животных, а также создание приютов. В настоящий момент петицию поддержали уже 128,5 тысячи человек.
Ранее стало известно, как в Ростове решают проблему с бродячими псами.