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«Что-то равнуло под землей»: ростовчане удивило разрушение дороги

18 мая 2023, 09:17
Фото: 1mi

Ростовчане заявили о звуке взрыва под землей и разрушенном асфальте днем 18 мая

В Ростове-на-Дону частично разрушился асфальт из-за подземного толчка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что происшествие случилось днем в четверг, 18 мая, на улице Вторая Краснодарская.

«Что-то рвануло под землей, из-за чего асфальт вывернуло, куски и камни разлетелись по улице. Рядом вся в грязи стоит легковушка», — заявил автор.

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Он добавил, что из-за поврежденного асфальта водители разворачиваются и объезжают по другим улицам.

«Никогда такого не было и вот опять», — написали пользователи в комментариях.

«Система не прошла гидравлические испытания теплосетей. Так что теперь будет долгий ремонт», — заявили ростовчане. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону асфальт уплыл вместе с дождевой водой днем 28 апреля.

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