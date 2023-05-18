Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Они рассказали, что происшествие случилось днем в четверг, 18 мая, на улице Вторая Краснодарская.
«Что-то рвануло под землей, из-за чего асфальт вывернуло, куски и камни разлетелись по улице. Рядом вся в грязи стоит легковушка», — заявил автор.
Он добавил, что из-за поврежденного асфальта водители разворачиваются и объезжают по другим улицам.
«Никогда такого не было и вот опять», — написали пользователи в комментариях.
«Система не прошла гидравлические испытания теплосетей. Так что теперь будет долгий ремонт», — заявили ростовчане. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону асфальт уплыл вместе с дождевой водой днем 28 апреля.