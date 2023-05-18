Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Происшествие случилось в четверг днем, 18 мая, на улице Содружества. Горожане рассказали, что помогли пострадавшей ростовчанке и сейчас она ожидает скорую.
Что касается автомобилей, то на данный момент они находятся под завалом. Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.
В этот же день упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ранее водитель микроавтобуса погиб, влетев в дерево на трассе в Ростовской области.