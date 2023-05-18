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Дерево упало на женщину и два автомобиля в Ростове-на-Дону днем 18 мая

18 мая 2023, 14:06
Фото: ТГ канал /rostovnews61
Дерево упало на женщину и два автомобиля в Ростове-на-Дону днем 18 мая
В Ростове-на-Дону рухнувшее дерево придавило женщину и повредило два автомобиля, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в четверг днем, 18 мая, на улице Содружества. Горожане рассказали, что помогли пострадавшей ростовчанке и сейчас она ожидает скорую.

Что касается автомобилей, то на данный момент они находятся под завалом. Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.

Упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая
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В этот же день упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Ранее водитель микроавтобуса погиб, влетев в дерево на трассе в Ростовской области.

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