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Posted 18 мая 2023, 05:13

Published 18 мая 2023, 05:13

Modified 18 мая 2023, 05:17

Updated 18 мая 2023, 05:17

Днем 18 мая температура воздуха в Ростове-на-Дону достигнет +26 градусов

Днем 18 мая температура воздуха в Ростове-на-Дону достигнет +26 градусов

18 мая 2023, 05:13
Фото: 1mi.
В Ростове-на-Дону днем в четверг, 18 мая, сложится теплая погода и будет облачно, сообщили синоптики.

В городе ожидается переменная облачность без значительных осадков. Порывы северо-восточного и восточного ветра составят 6-11 метров в секунду, местами он усилится до 12-14 метров в секунду в течение дня.

Днем температура будет колебаться от +22 до +27 градусов. В пятницу в городе пройдут дожди, а воздух прогреется до 26 градусов.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
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На выходных будет облачно, а температура составит 27 градусов. Скорость ветра достигнет пяти метров в секунду. 

Ранее климатолог Иошпа спрогнозировал ливни с сильными грозами в Ростовской области в мае.

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