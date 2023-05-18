Донской пенсионер пополнил список лотерейных миллионеров

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:41
Компания подвела итоги проведенных лотерей в 2022 году и оказалось, что в Ростовской области более 3 миллионов билетов принесли своим владельцам крупные выигрыши. Суммарный выигрыш по ним составил 752 533 248 рублей. Только за прошлый год 21 участник лотерей из Ростовской области стал миллионером благодаря счастливому совпадению цифр. Еще 5 человек выиграли призы от 500 000 до 1 000 000 рублей. В текущем году количество лотерейных миллионеров региона пополнилось еще одним дончанином, который пребывает на пенсии.
Вячеслав рассказал, что для него лотереи - это хобби. Всю сознательную жизнь он участвует в различных розыгрышах. Но в преддверии 23 февраля он приобрел всего один билет праздничного тиража «Русского лото». Розыгрыш, приуроченный ко Дню защитника Отечества, оказался для него поистине победоносным. Мужчина выиграл 1 176 471 рубль.
О том, что Вячеслав стал миллионеров, он узнал спустя несколько дней после ТВ-трансляции розыгрыша.
— Я ждал, что однажды вытяну тот самый счастливый билет. Но иногда относился с долей скепсиса к возможности стать лотерейным миллионером. Когда это произошло со мной, я подумал: «Ну наконец-то!». У судьбы на меня, оказывается, были свои планы. Не плохая прибавка к пенсии, — делится Вячеслав.
Во время оформления выигрыша в лотерейном центре пенсионер рассказал, на что потратит заветный приз.
— Как только получу деньги, первым делом отправлю жену Валю в санаторий. Пусть поправит здоровье. Остальное потратим на свои бытовые потребности. Годы пролетают молниеносно, нужно воспользоваться этим моментом, — говорит победитель.
До выхода на заслуженный отдых Вячеслав сменил много профессий. Он работал гидротехником, водителем, мастером на комбинате детского питания и даже служил на атомной подводной лодке. Сейчас основную часть своего времени он посвящает семье.
Стоит напомнить, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.
Государственные лотереи, распространяемые «Столото» за счёт целевых отчислений, являются значимым источником пополнения бюджетов различных уровней РФ. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом, внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.