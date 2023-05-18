Донской пенсионер пополнил список лотерейных миллионеров

Компания подвела итоги проведенных лотерей в 2022 году и оказалось, что в Ростовской области более 3 миллионов билетов принесли своим владельцам крупные выигрыши. Суммарный выигрыш по ним составил 752 533 248 рублей. Только за прошлый год 21 участник лотерей из Ростовской области стал миллионером благодаря счастливому совпадению цифр. Еще 5 человек выиграли призы от 500 000 до 1 000 000 рублей. В текущем году количество лотерейных миллионеров региона пополнилось еще одним дончанином, который пребывает на пенсии.