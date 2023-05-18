«Назвать внесение химических соединений в почву стабилизацией плодородия, извините, просто смешно. Мы же знаем, что в принципе, в нашем регионе никто не следит за культурой земледелия. Все построено на панибратстве. У кого деньги, тот и главный. Так и получается, что у нас не Минсельхоз руководит крупными аграриями, а они руководят Минсельхозом», — отмечает Алексей Лебедев.