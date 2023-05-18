Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Напомним, что, по заверениям чиновников, качество почвы в Ростовской области вернулось на уровень времен Советского Союза. В этом году планируется достижение того же объема внесения минеральных удобрений на поля, что и в 80-е годы в СССР.
«Назвать внесение химических соединений в почву стабилизацией плодородия, извините, просто смешно. Мы же знаем, что в принципе, в нашем регионе никто не следит за культурой земледелия. Все построено на панибратстве. У кого деньги, тот и главный. Так и получается, что у нас не Минсельхоз руководит крупными аграриями, а они руководят Минсельхозом», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог разъясняет, что сплошь и рядом в сельскохозяйственной деятельности региона наблюдаются нарушения. Вдоль берегов распахиваются склоны. Это приводит к смыву плодородного слоя земли вместе с внесенной в почву химией. Нарушается севооборот и культура обработки почв. Это истощает сельскохозяйственные земли.
«Аграрии вносят дурное количество удобрений, пытаясь стабилизировать почвенный состав для улучшения плодородия и увеличения урожайности. А на истощенных почвах урожай не получить, — отмечает эксперт. — Помимо бесконтрольного внесения в почву химии, некоторые сельхозпроизводители доходят до того, что на одном месте три раза подряд высаживают подсолнечник, который серьезно обедняет почву».
При этом, по словам собеседника, существует статья за порчу земли. Опыт ее применения был в Краснодарском крае. Но и случай там был действительно вопиющий.
«Втихаря душить нашу матушку-кормилицу землю — это общепринятая в Ростовской области практика. Создается ощущение, что все люди, замешанные в этом, собираются в скором будущем уехать в какие-то другие страны, где соблюдается севооборот, есть плодородные почвы и в руках течет чистая вода. Других объяснений происходящему я не вижу», — резюмирует Лебедев.
Ранее RostovGazeta сообщала, что аграрии Ростовской области назвали катастрофой падение цены на подсолнечник.