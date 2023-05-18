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Эколог рассказал, почему река Дон в Ростовской области такая грязная

18 мая 2023, 08:34
Фото: donland.ru
Эколог рассказал, почему река Дон в Ростовской области такая грязная
К загрязнению реки Дон в Ростовской области привели существующие стандартные меры контроля. Они подразумевают выезд лаборатории по жалобам людей. Но пока лаборатория выезжает, пока берет пробы, загрязняющие вещества уплывают далеко по течению, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что в Ростовской области решили учредить новый экологический праздник — День реки Дон. Отмечать его планируется в следующую, после Дня Победы, субботу. В сообществе экологов восприняли эту новость скептически. Эксперты подчеркнули, что праздник — это хорошо. Но куда лучше было бы организовать эффективные меры непрерывного контроля, защищающие реку от загрязнений.

А загрязнению Дона, по словам специалистов, сегодня способствует целый ряд факторов. Прежде всего — большое количество промышленных предприятий, которые оказывают негативное воздействие на чистоту реки. Есть и проблемы у самого города.

«Специалисты не первый год уже говорят о том, что по канализационным стокам, минуя очистные сооружения, в Дон частично спускаются загрязняющие компоненты», — отмечает Андрей Зайчиков.

Фото: donland.ru
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Еще одной серьезной проблемой, по словам эколога, является способ ведения сельского хозяйства. Помимо бесконтрольного внесения пестицидов и гербицидов, которые с грунтовыми водами попадают в реку, аграрии нередко применяют дешевую китайскую химию низкого качества. Причем наряду с препаратами усредненного воздействия, используют сильнодействующие. Такие, по которым за границей существует строгий регламент внесения — их можно применять раз в четыре года, раз в восемь лет или даже десять.

«Несмотря на то, что год назад президент увеличил природоохранную зону до 200 метров (раньше было 50 метров), мы до сих пор не слышали ни одного дела, когда донского сельхозпроизводителя наказали бы за распашку земель вплоть до рек», — подчеркивает собеседник.

Необходимым, по мнению эколога, является восстановление строгого контроля за возросшим в разы за последнее десятилетие, количеством судов. Например, раньше, на Дону были станции, в которые корабли сдавали отработанное топливо. А сегодня, из-за минимизации водной культуры, по словам эколога, в Дон сбрасывают и мебель, и мусор, и сливают все на ходу. 

«Раньше были локации, благодаря которым, корабли могли вести себя в соответствии с водным комплексом. Сейчас все это отсутствует. Понятно, что, скорее всего, необходимый сервис есть в портах. Но он стоит денег», — разъясняет эксперт.

Спикер подчеркивает, что государством сегодня созданы законодательные основы для создания системы непрерывного мониторинга.

Фото: donland.ru

«Но, к сожалению, это пока только в проектах», — резюмирует Зайчиков. 

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области очевидцы зафиксировали нефтеналивной танкер, который сбросил с водоем огромный объем балластных и подсланевых вод. От отравления в водохранилище сразу же всплыла погибшая рыба. 

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