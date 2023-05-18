Еще одной серьезной проблемой, по словам эколога, является способ ведения сельского хозяйства. Помимо бесконтрольного внесения пестицидов и гербицидов, которые с грунтовыми водами попадают в реку, аграрии нередко применяют дешевую китайскую химию низкого качества. Причем наряду с препаратами усредненного воздействия, используют сильнодействующие. Такие, по которым за границей существует строгий регламент внесения — их можно применять раз в четыре года, раз в восемь лет или даже десять.