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Гниющий труп мужчины нашли в квартире на Западном в Ростове

18 мая 2023, 08:10
Фото: rostovgazeta.ru
Гниющий труп мужчины нашли в квартире на Западном в Ростове
В Ростове на улице Содружества нашли разлагающийся труп мужчины, об этом RostovGazeta сообщили местные жители.

Труп мужчины нашли в квартире в доме на улице Содружества, 37/1 в Ростове. Несколько дней в доме распространялся специфический запах. Жильцы поначалу не придавали ему значения, однако вскоре вонь оказалось невозможно терпеть. Опасения собственников усилили распространившиеся на первом и втором этажах «насекомые». Спустя несколько дней на место вызвали спецслужбы.

Прибывшие спасатели и полицейские выяснили, что запах исходит из квартиры на первом этаже. Дверь там никто не открывал. Спустя час ее удалось взломать. В квартире обнаружили тело пожилого мужчины. Вероятно, он умер несколько дней назад, тело начало разлагаться, а по дому через вентиляцию стал распространяться трупный запах.

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Житель дома рассказал, что умерший жил один и часто выпивал. Правоохранительные органы и следователь быстро отыскали родственников мужчины. Они прибыли к дому и опознали его труп.

Ранее в Новочеркасске на территории одной из школ нашли труп мужчины. Он подорвался на боевой гранате.

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