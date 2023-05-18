Прибывшие спасатели и полицейские выяснили, что запах исходит из квартиры на первом этаже. Дверь там никто не открывал. Спустя час ее удалось взломать. В квартире обнаружили тело пожилого мужчины. Вероятно, он умер несколько дней назад, тело начало разлагаться, а по дому через вентиляцию стал распространяться трупный запах.