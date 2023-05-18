Губернатор Голубев доложил президенту о процессе весеннего сева в Ростовской области

«Семена зерновых и зернобобовых заготовлены в полном объеме. Не вызывает опасений и обеспеченность горюче-смазочными материалами», — добавил губернатор, сообщив, что в этом году на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий власти региона направили более трех миллиардов рублей. Это почти вдвое больше показателей за аналогичный период 2022 года.