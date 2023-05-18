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Губернатор Голубев доложил президенту о процессе весеннего сева в Ростовской области

18 мая 2023, 17:50
Фото: 1MI
Губернатор Голубев доложил президенту о процессе весеннего сева в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что площадь весеннего сева составила 61% от плана, подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

В четверг, 18 мая, Василий Голубев представил президенту Владимиру Путину отчет о выполнении плана весеннего сева в Ростовской области. По словам донского губернатора, аграрии уже засеяли 2,9 миллиона гектара озимых, объем сева яровых составил 1,1 миллиона гектара. Это 61% от запланированного весеннего сева.

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«Семена зерновых и зернобобовых заготовлены в полном объеме. Не вызывает опасений и обеспеченность горюче-смазочными материалами», — добавил губернатор, сообщив, что в этом году на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий власти региона направили более трех миллиардов рублей. Это почти вдвое больше показателей за аналогичный период 2022 года.

Ранее в Ростовской области одобрили строительство элеватора в Матвеево-Курганском районе.

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