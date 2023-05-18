«Перед тем как выложить фрукты на прилавок, их натирают парафином, воском или сорбиновой кислотой. Сами по себе они не вредны, но на них скапливается грязь из воздуха, выхлопные газы, бактерии. Кожуру отмыть сложно, лучше её срезать», - советует Илья Мастыгин.