Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Как рассказал эксперт, овощи и фрукты продавцы привозят в Ростовскую область ещё неспелыми. Так они не портятся в дороге и не теряют товарный вид.
«Перед тем как выложить фрукты на прилавок, их натирают парафином, воском или сорбиновой кислотой. Сами по себе они не вредны, но на них скапливается грязь из воздуха, выхлопные газы, бактерии. Кожуру отмыть сложно, лучше её срезать», - советует Илья Мастыгин.
Химик добавляет, что от загнивания фрукты и овощи обрабатывают дифенилом. Это вещество является продуктом нефтепереработки. Поэтому оно является сильным аллергеном, который противопоказан для употребления в пищу во многих европейских странах.
«Чаще всего неспелыми к нам везут бананы и помидоры. Они дозревают уже здесь в газовых камерах. Такие плоды насыщаются нитратами», - говорит Илья Мастыгин.
Ранее RostovGazeta писала о том, что отказ от сумок-сеток для овощей не повлияет на цену продукта.