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К отопительному сезону в Ростове подготовят более 460 объектов соцсферы

18 мая 2023, 13:07
Фото: 1MI
К отопительному сезону в Ростове подготовят более 460 объектов соцсферы
В Ростове к будущему отопительному сезону 2023–2024 года собираются подготовить более 460 объектов социальной сферы, об этом объявил глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, в четверг, 18 мая, стало известно, когда закончится второй этап гидравлических испытаний городских систем теплоснабжения, после которого в дома ростовчан снова начнут подавать горячую воду.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко уточнил, что сейчас в планах города подготовить к зиме 461 объект социального назначения, более 4,76 тысячи многоквартирных домов, а также 247 котельных и сотни трассовых километров сетей теплоснабжения.

Фото: ТГ канал logvinenko_rnd
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Контроль работ осуществляют на еженедельных заседаниях городского штаба по подготовке к отопительному периоду 2023–2024 года, а также с помощью выездов на места подготовки теплосетей к зиме.

Глава администрации также напомнил, что в Ростове проведут работы по масштабному обновлению коммунальной инфраструктуры, а именно 24 участков теплосетей, которые позволят сократить число аварий на инженерных сооружениях.

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