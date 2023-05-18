К отопительному сезону в Ростове подготовят более 460 объектов соцсферы

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Напомним, в четверг, 18 мая, стало известно, когда закончится второй этап гидравлических испытаний городских систем теплоснабжения, после которого в дома ростовчан снова начнут подавать горячую воду.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко уточнил, что сейчас в планах города подготовить к зиме 461 объект социального назначения, более 4,76 тысячи многоквартирных домов, а также 247 котельных и сотни трассовых километров сетей теплоснабжения.
Контроль работ осуществляют на еженедельных заседаниях городского штаба по подготовке к отопительному периоду 2023–2024 года, а также с помощью выездов на места подготовки теплосетей к зиме.
Глава администрации также напомнил, что в Ростове проведут работы по масштабному обновлению коммунальной инфраструктуры, а именно 24 участков теплосетей, которые позволят сократить число аварий на инженерных сооружениях.