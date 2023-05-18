Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 05:30
Donday пишет, что Шестаков получил смертельное ранение под Марьинкой весной этого года. Издание уточнило, что он родился в хуторе Потапов и часто участвовал в казачьих национальных играх.
Обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.