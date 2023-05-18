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Казак из Ростовской области Роман Шестаков погиб во время спецоперации

18 мая 2023, 05:28
Фото: 1mi
Во время спецоперации погиб Роман Шестаков, который был жителем Ростовской области, сообщают СМИ.

Donday пишет, что Шестаков получил смертельное ранение под Марьинкой весной этого года. Издание уточнило, что он родился в хуторе Потапов и часто участвовал в казачьих национальных играх.

Рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации
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Обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. 

Ранее рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Новости спецоперации
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