Китайские грузовики HOWO и SITRAK можно приобрести в лизинг с выгодой до 726 000 руб

Сделку на приобретение спецтехники можно оформить с авансом от 0% до 60% на срок от 6 до 60 месяцев. Менеджеры помогут составить удобный график оплат с минимальной нагрузкой на бюджет. Например, расходы на дорогостоящую модель самосвала SITRAK C7H MAX 8×4 (РРЦ — 11 300 000 руб.) при максимальном сроке финансовой аренды и максимальном первоначальном взносе составят всего 113 298 рублей в месяц.