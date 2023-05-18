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Китайские грузовики HOWO и SITRAK можно приобрести в лизинг с выгодой до 726 000 руб

18 мая 2023, 10:03
Фото: Компания Газпромбанк Автолизинг
Компания Газпромбанк Автолизинг совместно с поставщиком грузовой автотехники, автобусов и спецтехники «Русбизнесавто» предлагает приобрести продукцию китайского автомобильного концерна Sinotruk Group, выпускаемую под брендами HOWO и SITRAK, по специальной цене.

К скидке от поставщика лизинговая компания добавляет скидку на выкупной платеж в размере 2%. Спецпредложение действует до 31 декабря 2023 года.

Скидка «Русбизнесавто» на самосвалы марки SITRAK составляет 500 000 рублей, на самосвалы марки HOWO — 400 000 рублей, на седельные тягачи SITRAK — 300 000 рублей. С учетом преимуществ, предлагаемых лизинговой компанией, суммарная выгода по акции достигает 726 000 рублей.

Самосвалы и тягачи концерна Sinotruk Group разработаны по европейским стандартам. Техника отличается высокой технологичностью и удобством управления. Бренды SITRAK и HOWO входят в пятерку самых востребованных в России.

Сделку на приобретение спецтехники можно оформить с авансом от 0% до 60% на срок от 6 до 60 месяцев. Менеджеры помогут составить удобный график оплат с минимальной нагрузкой на бюджет. Например, расходы на дорогостоящую модель самосвала SITRAK C7H MAX 8×4 (РРЦ — 11 300 000 руб.) при максимальном сроке финансовой аренды и максимальном первоначальном взносе составят всего 113 298 рублей в месяц.

Получить более подробную информацию об акции и оформить заявку на приобретение грузовой техники брендов HOWO и SITRAK по выгодной цене можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

 

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Компания Газпромбанк Автолизинг

 

 

 

 

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