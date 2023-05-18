Китайские грузовики HOWO и SITRAK можно приобрести в лизинг с выгодой до 726 000 руб

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
К скидке от поставщика лизинговая компания добавляет скидку на выкупной платеж в размере 2%. Спецпредложение действует до 31 декабря 2023 года.
Скидка «Русбизнесавто» на самосвалы марки SITRAK составляет 500 000 рублей, на самосвалы марки HOWO — 400 000 рублей, на седельные тягачи SITRAK — 300 000 рублей. С учетом преимуществ, предлагаемых лизинговой компанией, суммарная выгода по акции достигает 726 000 рублей.
Самосвалы и тягачи концерна Sinotruk Group разработаны по европейским стандартам. Техника отличается высокой технологичностью и удобством управления. Бренды SITRAK и HOWO входят в пятерку самых востребованных в России.
Сделку на приобретение спецтехники можно оформить с авансом от 0% до 60% на срок от 6 до 60 месяцев. Менеджеры помогут составить удобный график оплат с минимальной нагрузкой на бюджет. Например, расходы на дорогостоящую модель самосвала SITRAK C7H MAX 8×4 (РРЦ — 11 300 000 руб.) при максимальном сроке финансовой аренды и максимальном первоначальном взносе составят всего 113 298 рублей в месяц.
Получить более подробную информацию об акции и оформить заявку на приобретение грузовой техники брендов HOWO и SITRAK по выгодной цене можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.
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