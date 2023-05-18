Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
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Updated Сегодня, 10:08
В данный момент администрация города ищет подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию для реализации проекта. Начальная стоимость контракта составляет 18,3 миллиона рублей.
Победителя выберут в рамках открытого конкурса, итоги подведут 1 июня 2023 года. Согласно техническому заданию, площадь земельного участка составляет 189,3 тысячи квадратных метров, что соответствует 26 футбольным полям.
Здесь планируют построить административно-бытовое здание, стоянку со складским помещением, туалеты, прощальное помещение и хозяйственный блок.
Ранее надгробные памятники начали массово похищать на кладбище в Ростовской области.