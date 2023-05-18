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Кладбище размером в 26 футбольных полей построят в Батайске

18 мая 2023, 10:06
Фото: 1MI
Кладбище размером в 26 футбольных полей построят в Батайске
В Батайске планируется построить кладбище на улице 7-я Промышленная, 9, говорится в материалах Госзакупок.

В данный момент администрация города ищет подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию для реализации проекта. Начальная стоимость контракта составляет 18,3 миллиона рублей. 

Победителя выберут в рамках открытого конкурса, итоги подведут 1 июня 2023 года. Согласно техническому заданию, площадь земельного участка составляет 189,3 тысячи квадратных метров, что соответствует 26 футбольным полям.  

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Здесь планируют построить административно-бытовое здание, стоянку со складским помещением, туалеты, прощальное помещение и хозяйственный блок. 

Ранее надгробные памятники начали массово похищать на кладбище в Ростовской области.

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