Логвиненко: «Снижать темпы строительства социальных объектов город не планирует»

- Каждый год у нас увеличивается финансирование и эффективность муниципальных программ. За прошлый год совокупная оценка эффективности их реализации превысила 97 %. Однако 2023 год по доходу, бюджету, субсидиям больше 2022 года, а значит, нагрузка на город удваивается. И в этом году нам нельзя снижать темпы по выполнению социальных обязательств. - рассказал Алексей Логвиненко. - Лучше показатели по реализации муниципальных программ за 2022 год демонстрирует сфера образования. Поэтому поручил поощрить специалистов, благодаря которым такие результаты стали возможны. Оценка ростовчан будет главным показателем нашей работы.