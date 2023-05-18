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Логвиненко: «Снижать темпы строительства социальных объектов город не планирует»

18 мая 2023, 13:35
Фото: Пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону
Сегодня на заседании коллегии городской Администрации обсудили несколько вопросов, которые касались жизни ростовчан в комфортной среде. Среди них была подготовка к новому отопительному сезону, организация отдыха детей в летнее время и реализация муниципальных программ за прошедший год.

Докладчиков выслушал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Началось заседание со сводного годового доклада за прошедший год по оценке эффективности реализации муниципальных программ Ростова-на-Дону. В 2022 году в городе реализовывалась 21 муниципальная программа. На их реализацию из различных источников было направлено 54,2 млрд рублей, что на 8 млрд больше объемов финансирования 2021 года. Это рекордная сумма, направленная за всю историю города на программные мероприятия. Освоено 53 млрд рублей. 

Фото: Пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

С высоким уровнем бюджетной эффективности город реализовал 19 муниципальных программ. При этом исполнение по пяти программам составило 100%. Более 90% всех выделенных средств было направлено на реализацию муниципальных программ по развитию системы образования, социальной защиты населения города, развитию сферы ЖКХ и благоустройства, развитию здравоохранения и дорожно-транспортного комплекса.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

Глава городской администрации Алексей Логвиненко отметил, что социальная сфера действительно является одной из главных на данный момент, поэтому снижать темпы строительства социальных объектов город не планирует.

- Каждый год у нас увеличивается финансирование и эффективность муниципальных программ. За прошлый год совокупная оценка эффективности их реализации превысила 97 %. Однако 2023 год по доходу, бюджету, субсидиям больше 2022 года, а значит, нагрузка на город удваивается. И в этом году нам нельзя снижать темпы по выполнению социальных обязательств. - рассказал Алексей Логвиненко. - Лучше показатели по реализации муниципальных программ за 2022 год демонстрирует сфера образования. Поэтому поручил поощрить специалистов, благодаря которым такие результаты стали возможны. Оценка ростовчан будет главным показателем нашей работы.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

Говорили на коллегии и о подготовке города к очередному отопительному сезону. Эта работа началась сразу после отключения отопления. За время работы уже было  выявлено и устранено 7 дефектов на магистральных трубопроводах, а горячее водоснабжение восстановлено в нормативные сроки.

В общей сложности необходимо подготовить к зиме 461 объект социальной сферы городского и областного подчинения, 4 762 многоквартирных дома с центральным отоплением, 247 котельных и 601,3 трассовых километра тепловых сетей.
Алексей Логвиненко напомнил, что на особом контроле администрации стоят не только вопросы своевременного устранения испытательных дефектов тепловых сетей, но и выполнение программы модернизации инфраструктуры, которая реализуется за счет средств фонда национального благосостояния.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

— Напомню, Ростов, благодаря поддержке области, первым в стране получил такую финансовую помощь в размере 3 млрд руб. для коммерческой организации. Это будет самое масштабное за последние годы обновление коммунальной инфраструктуры, что, безусловно, позволит снизить аварийность на сетях, — сказал глава городской администрации. 
Не обошли стороной во время коллегии и детский отдых. В зоне особого внимания оказались дети из семей попавших в трудную жизненную ситуацию и дети из семей, чьи родители участвуют в СВО. В этом году подготовлено 4100 путевок, большую часть из которых составляют санаторные.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

Помимо детского отдыха говорили и о трудоустройстве подростков на время каникул. Алексей Логвиненко распорядился создать рабочую группу по этому вопросу и в тесном сотрудничестве с центром занятости и департаментом экономики расширить количество рабочих мест для школьников до полутора тысяч и по возможности прививать им любовь к будущей профессии.

#Елена Янкевич
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