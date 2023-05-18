Логвиненко: «Снижать темпы строительства социальных объектов город не планирует»

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
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Updated Сегодня, 13:37
Докладчиков выслушал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Началось заседание со сводного годового доклада за прошедший год по оценке эффективности реализации муниципальных программ Ростова-на-Дону. В 2022 году в городе реализовывалась 21 муниципальная программа. На их реализацию из различных источников было направлено 54,2 млрд рублей, что на 8 млрд больше объемов финансирования 2021 года. Это рекордная сумма, направленная за всю историю города на программные мероприятия. Освоено 53 млрд рублей.
С высоким уровнем бюджетной эффективности город реализовал 19 муниципальных программ. При этом исполнение по пяти программам составило 100%. Более 90% всех выделенных средств было направлено на реализацию муниципальных программ по развитию системы образования, социальной защиты населения города, развитию сферы ЖКХ и благоустройства, развитию здравоохранения и дорожно-транспортного комплекса.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко отметил, что социальная сфера действительно является одной из главных на данный момент, поэтому снижать темпы строительства социальных объектов город не планирует.
- Каждый год у нас увеличивается финансирование и эффективность муниципальных программ. За прошлый год совокупная оценка эффективности их реализации превысила 97 %. Однако 2023 год по доходу, бюджету, субсидиям больше 2022 года, а значит, нагрузка на город удваивается. И в этом году нам нельзя снижать темпы по выполнению социальных обязательств. - рассказал Алексей Логвиненко. - Лучше показатели по реализации муниципальных программ за 2022 год демонстрирует сфера образования. Поэтому поручил поощрить специалистов, благодаря которым такие результаты стали возможны. Оценка ростовчан будет главным показателем нашей работы.
Говорили на коллегии и о подготовке города к очередному отопительному сезону. Эта работа началась сразу после отключения отопления. За время работы уже было выявлено и устранено 7 дефектов на магистральных трубопроводах, а горячее водоснабжение восстановлено в нормативные сроки.
В общей сложности необходимо подготовить к зиме 461 объект социальной сферы городского и областного подчинения, 4 762 многоквартирных дома с центральным отоплением, 247 котельных и 601,3 трассовых километра тепловых сетей.
Алексей Логвиненко напомнил, что на особом контроле администрации стоят не только вопросы своевременного устранения испытательных дефектов тепловых сетей, но и выполнение программы модернизации инфраструктуры, которая реализуется за счет средств фонда национального благосостояния.
— Напомню, Ростов, благодаря поддержке области, первым в стране получил такую финансовую помощь в размере 3 млрд руб. для коммерческой организации. Это будет самое масштабное за последние годы обновление коммунальной инфраструктуры, что, безусловно, позволит снизить аварийность на сетях, — сказал глава городской администрации.
Не обошли стороной во время коллегии и детский отдых. В зоне особого внимания оказались дети из семей попавших в трудную жизненную ситуацию и дети из семей, чьи родители участвуют в СВО. В этом году подготовлено 4100 путевок, большую часть из которых составляют санаторные.
Помимо детского отдыха говорили и о трудоустройстве подростков на время каникул. Алексей Логвиненко распорядился создать рабочую группу по этому вопросу и в тесном сотрудничестве с центром занятости и департаментом экономики расширить количество рабочих мест для школьников до полутора тысяч и по возможности прививать им любовь к будущей профессии.