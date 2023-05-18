Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Семейный пляж Ростова-на-Дону на левом берегу расположен в г. Аксай. Расстояние от города до этого места отдыха незначительное. Этот пляж имеет альтернативное название Левбердон из-за своего расположения на левом берегу Дона. На месте для отдыха присутствует рекреационная зона, чтобы провести отпуск с семьей или различные праздники.
Зона отдыха каждый сезон бывает оборудована всем необходимым для проведения торжеств. Присутствуют, как правило, детские развлекательные площадки, беседки, бунгало, бар, танцпол. Возле базы отдыха расположена парковка, можно взять инвентарь в прокат. При желании можно заказать еду из местного ресторана. Вход на Семейный пляж, по данным на минувший год, платный.
«Каррера» — частный пляж, который находится в Советском районе Ростова-на-Дону. Название места для отдыха связано с местоположением. Зона оборудована на берегу карьера.
Она считается одной из лучших в населенном пункте. Песчаная береговая линия имеет длину около 0,5 км и ширину примерно 70 км. Территория вокруг места для купания ухоженная, вода чистая. Отдыхающим запрещено приносить с собой продукты питания, напитки.
Стоимость входа зависит от дня недели и зоны, где планируется отдых. Посещать пляж можно с наступлением теплой погоды. Обычно зона отдыха начинает принимать посетителей с конца мая — и до сентября.
Paleta Beach расположен в пригороде Ростова-на-Дону в Аксайском районе, недалеко от города. Он территориально находится возле водоема — аксайского Голубого озера. Зона отдыха является частной, взрослым требуется заплатить за вход на территорию. По данным на минувший год, для детей до 14 лет вход бесплатный. Отдыхающим посещать место можно в любой день, пляж работает без выходных.
Преимущество этой зоны в Ростовской области в том, что в водоеме чистая вода, есть инфраструктура для комфортного времяпрепровождения. Водоем отличается чистотой. По фото видно, что вокруг красивая природа, за счет удаленности от города практически нет техногенного шума.
На территории есть туалет, раздевалки, навесы от солнца. В сезон можно взять в аренду лежак. Функционирует бар с летней площадкой, есть охраняемая парковка. При необходимости можно взять в аренду беседку с мангалом или стол под навесом.
В Ростовской области в центре города функционирует пляж в парке «Левобережный». Он разрешен для купания, согласно данным на прошлый год. Отмечается, что МЧС предупреждает ростовчан и гостей донской столицы о том, что купаться можно только на специально оборудованных пляжах.
Граница купания в водоеме оборудована буйками, установлены информеры о температуре воздуха и воды. Обстановка контролируется спасателями и медиками. На набережной работает несколько киосков, где можно купить еду. До зоны отдыха достаточно легко добираться.
Зеленый остров расположен в черте Ростова-на-Дону. Его длина составляет 4 км, а ширина — около 1,5 км. Свое название он получил за большое количество растений на острове. На нем же расположены туристические базы и детские лагеря. Ознакомиться с фото и маршрутом можно на картах в поисковых источниках.
Остров разделяет реку Дон на 2 части. Благоустроенная территория расположена в северной части острова. Территория засажена кустарниками и деревьями. Плавательный сезон начинается в середине мая и продолжается обычно до конца сентября. На ростовском пляже для отдыхающих устанавливаются кабинки для переодевания, есть пост спасателей, площадка для детей, лавочки, парковка.
Свое название зона отдыха в Ростове-на-Дону получила из-за того, что вода в водоеме соленая. Озеро является чистым, в нем нет водорослей. Летом оно хорошо прогревается. За чистотой на береговой линии следят и очищают ее от мусора. До озера сравнительно несложно добраться.
Рядом с ним практически нет растительности, за исключением небольших новых кустарников и деревьев. На берегу есть раздевалки, спасательный пункт. При необходимости можно обратиться к дежурным врачам. Спуск к воде плавный, есть зона отдыха для детей. На территории нельзя распивать спиртные напитки и разводить костры, мусорить, выгуливать животных.