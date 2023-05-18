Paleta Beach расположен в пригороде Ростова-на-Дону в Аксайском районе, недалеко от города. Он территориально находится возле водоема — аксайского Голубого озера. Зона отдыха является частной, взрослым требуется заплатить за вход на территорию. По данным на минувший год, для детей до 14 лет вход бесплатный. Отдыхающим посещать место можно в любой день, пляж работает без выходных.