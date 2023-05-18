Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:57
161.ру пишет, что соответствующий документ подписал глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко. Это было сделано 16 мая.
«Причиной назвали угрозу возникновения ЧС на территории района из-за Вооруженных сил Украины», — пишет издание.
Отмечается, что это касается только служб реагирования и никаких беспокойств по этому поводу нет. Официальной информации по поводу введения режима не появлялось.
В правительстве региона сообщили, что была проведена проверка готовности дежурных сил и средств к ЧС.
Ранее ВСУ обстреляли крылатыми ракетами территорию рядом с границей Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.