rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Изображение материала

На севере в Ростовской области введен режим повышенной готовности с вечера 16 мая

18 мая 2023, 04:51
Фото: 1mi
В северной части Ростовской области с 16 мая действует режим повышенной готовности из-за возможных угроз со стороны ВСУ, сообщают СМИ.

161.ру пишет, что соответствующий документ подписал глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко. Это было сделано 16 мая.

«Причиной назвали угрозу возникновения ЧС на территории района из-за Вооруженных сил Украины», — пишет издание.

Итоги недели: в Ростовской области готовятся к военным сборам и опасаются ракет ВСУ
Узнать подробнее

Отмечается, что это касается только служб реагирования и никаких беспокойств по этому поводу нет. Официальной информации по поводу введения режима не появлялось.

В правительстве региона сообщили, что была проведена проверка готовности дежурных сил и средств к ЧС.

Ранее ВСУ обстреляли крылатыми ракетами территорию рядом с границей Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростовской области готовятся к военным сборам и опасаются ракет ВСУВСУ обстреляли крылатыми ракетами территорию рядом с границей Ростовской области«На рубеже»: Вассерман разъяснил, почему ВСУ не смогут дойти до Ростова
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Новости СВО#Новости Ростова#Опасения в Ростове
Подпишитесь
Юрист Мартынов объяснил, что грозит ростовчанам за уклонение от военных сборов
Сегодня, 03:53
Химик объяснил, какими фруктами травят ростовчан на рынках
Сегодня, 05:20
Упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону с утра 18 мая
Сегодня, 06:31
О риске пожаров предупредили жителей в Ростовской области с 18 мая
Сегодня, 06:00
Режим повышенной готовности сняли на севере Ростовской области
Сегодня, 06:28
«Расстреливали, называли в честь врага народа»: парк им. Н. Островского в Ростове
Вчера, 19:20