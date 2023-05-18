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Офисы присутствия Ростовской области откроют во Вьетнаме, Египте и Индии

18 мая 2023, 13:40
Фото: Michelle Maria/cc by 3.0/wiki
Офисы присутствия Ростовской области откроют во Вьетнаме, Египте и Индии
В Ростовской области рассмотрят вопрос открытия офисов присутствия в дружественных странах, сообщили в правительстве региона.

Ранее эту тему поднимал губернатор Василий Голубев, рассказав о планах совместно с деловыми объединениями и бизнесом открывать такие офисы. Они должны стать инструментом развития внешнеэкономических связей области с дружественными государствами.

Кроме того, предприятия смогут продвигать деловые и торговые отношения. Подобные офисы хотят открыть во Вьетнаме, Египте и Индии.

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Вместе с этим идет обсуждение основных задач и функций площадки «офис присутствия» предприятий Ростовской области в Турции. 

Ранее китайский инвестор вышел из проекта возведения сахарного завода в Ростовской области. 

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#Илья Протвинов#Офисы присутствия#Экономические связи#Предприятия Ростова#Последние новости Ростова на сегодня
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