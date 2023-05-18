Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Ранее эту тему поднимал губернатор Василий Голубев, рассказав о планах совместно с деловыми объединениями и бизнесом открывать такие офисы. Они должны стать инструментом развития внешнеэкономических связей области с дружественными государствами.
Кроме того, предприятия смогут продвигать деловые и торговые отношения. Подобные офисы хотят открыть во Вьетнаме, Египте и Индии.
Вместе с этим идет обсуждение основных задач и функций площадки «офис присутствия» предприятий Ростовской области в Турции.
Ранее китайский инвестор вышел из проекта возведения сахарного завода в Ростовской области.